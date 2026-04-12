Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte

Parma-Napoli è un crocevia fondamentale per gli azzurri per riuscire a credere ancora allo Scudetto e mettere pressione all’Inter, impegnata stasera contro il Como. Conte ha scelto i suoi undici: ancora fuori Alisson Santos, spazio per i cosiddetti Fab Four.
Parma-Napoli, Conte sceglie ancora i Fab Four
La formazione di Conte per Parma-Napoli prevede ancora lo schieramento composto dai Fab Four, con Alisson Santos soltanto dalla panchina. C’è anche un ritorno, cioè quello di Matteo Politano sulla corsia di destra. Di seguito l’undici al completo:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All: Conte.
Questo invece gli undici del Parma:
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Elphege, Strefezza. All: Cuesta