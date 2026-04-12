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Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte

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Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte
Antonio Conte in panchina durante Parma-Napoli. Foto: SpazioNapoli
Antonio Conte in panchina durante Parma-Napoli con tuta tecnica EA7

Parma-Napoli è un crocevia fondamentale per gli azzurri per riuscire a credere ancora allo Scudetto e mettere pressione all’Inter, impegnata stasera contro il Como. Conte ha scelto i suoi undici: ancora fuori Alisson Santos, spazio per i cosiddetti Fab Four.

Parma-Napoli, Conte sceglie ancora i Fab Four

La formazione di Conte per Parma-Napoli prevede ancora lo schieramento composto dai Fab Four, con Alisson Santos soltanto dalla panchina. C’è anche un ritorno, cioè quello di Matteo Politano sulla corsia di destra. Di seguito l’undici al completo:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All: Conte.

Questo invece gli undici del Parma:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Elphege, Strefezza. All: Cuesta

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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