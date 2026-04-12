Parma-Napoli, la vittoria vale più di tre punti: è caccia ad un record!

Napoli-Parma rappresenta lo scontro diretto dove gli azzurri inseguono la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi al primato stabilito da Conte tra dicembre e gennaio.

La striscia vincente: sei successi per eguagliare Conte

Una vittoria al Tardini allungherebbe a sei le vittorie consecutive dopo i successi con Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan. Questo risultato porterebbe i partenopei a un solo passo dal record assoluto della gestione Conte, fissato a sette vittorie di fila. Quella serie straordinaria si è concretizzata tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025, attraversando gli scontri con Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus. Il dato è significativo perché misura la continuità di una squadra che ha trovato il giusto ritmo offensivo.

La pressione tattica aumenta ogni domenica. Non è solo questione di classifica. Il Napoli vince e crea quello che serve: condizioni psicologiche favorevoli, fiducia nei propri automatismi, riduzione dei margini d’errore. Sei successi consecutivi in Serie A rappresentano una base solida da cui lanciare l’assalto finale alla stagione.

Tre obiettivi in una partita: il +5 sul Milan e il distacco dall’Inter

Vincere a Parma consentirebbe ai napoletani di portarsi a più cinque sul Milan, blindando il secondo posto e compiendo un ulteriore passo verso l’Europa che conta. Ma l’Inter resta il vero metro di misura: i nerazzurri mantengono un vantaggio di sette punti, con la consapevolezza che ogni rallentamento lombardo rappresenta un’opportunità concreta. La squadra di Cuesta, dal canto suo, non rappresenta un ostacolo marginale e richiede concentrazione totale dall’inizio alla fine.

Conte ha costruito un modello dove le piccole non ammettono distrazioni. Ogni punto perso contro squadre di medio-bassa classifica si trasforma in rimpianto a fine stagione. Il Napoli ha già sperimentato questa dinamica negativa: le occasioni mancate contro avversari alla portata hanno tolto punti preziosi nel cammino verso il titolo.