Napoli, invertire la rotta per sperare nella rimonta: contro le “piccole” dato horror!

Il Napoli ha ceduto ben 10 punti alle squadre di bassa classifica nella corsa allo scudetto: una frenata decisiva che ora, a sette gare dal termine, non può più ripetersi contro il Parma al Tardini.

Napoli: quei 10 punti che hanno cambiato tutto

Come rivela il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno commesso un errore tattico ricorrente nelle sfide contro le formazioni dalla decima posizione in giù. Questo dato non è marginale: rappresenta la differenza tra restare in corsa per il titolo e cadere nella trappola della stanchezza mentale. Le piccole hanno colpito quando il Napoli si aspettava di controllare il match con superiorità tecnica.

La gestione dei momenti critici è stata scarsa. Squadre organizzate, compatte, hanno sfruttato gli errori difensivi dei partenopei senza pietà. Non si tratta di sfortuna: è una questione di concentrazione e mentalità. Conte sa perfettamente che il Tardini sarà una trappola simile, con un Parma che difende in blocco e attacca in transizione.

Parma: il primo test della nuova severità di Conte

Oggi il Napoli avrà l’occasione di mettersi temporaneamente a -4 dall’Inter e di invertire una tendenza pericolosa. La squadra punta anche alla terza vittoria consecutiva in trasferta e al terzo clean sheet di fila, un traguardo mai raggiunto finora in questa Serie A. Questi numeri dicono che la difesa ha iniziato a funzionare meglio.

Conte ha preparato una strategia precisa per il Tardini. Non ci sarà spazio per approssimazione o cali di tensione: il tecnico sa che ogni punto perso adesso diventa un macigno in estate. Gli azzurri devono dimostrare che i 10 punti ceduti alle piccole non rispecchiano il valore reale della rosa.

Scudetto: il margine di manovra si assottiglia

Quanti errori può ancora permettersi il Napoli? Con sette partite rimaste, nessuno. L’Inter ha dimostrato di sapersi gestire anche nei momenti difficili.

Il Tardini rappresenta un banco di prova definitivo. Se gli azzurri riusciranno a vincere senza soffrire troppo, potranno ricominciare a sognare. Se invece dovessero pareggiare o perdere, la corsa allo scudetto diventerà praticamente impossibile. Conte non ha alternative: la ricerca della vittoria a Parma è obbligatoria per mantenere vive le speranze di rimonta nel campionato italiano.