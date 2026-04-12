Parma-Napoli, invasione azzurra al Tardini: tifosi oltre i divieti!

Parma-Napoli si prepara a un’invasione azzurra: circa 3500 tifosi riempiranno il settore ospiti, mentre almeno mille altri occupano i restanti settori dello stadio.
La trasferta emiliana rappresenta un banco di prova cruciale nella lotta scudetto. Come riporta Il Mattino, la presenza napoletana sarà massiccia nonostante limitazioni e controlli rafforzati. Gli azzurri arrivano al Tardini con la necessità di vincere per mantenere vive le speranze di rimonta, e il supporto del proprio pubblico diventa elemento determinante in questa fase della stagione.
Parma-Napoli: le tensioni del maggio 2025 e le misure di sicurezza
Il precedente di un anno fa rimane ancora vivo nella memoria di tutti. Prima della sfida tra le due squadre l’atmosfera era tesissima, con scontri tra tifosi e 15 daspo emessi a carico degli ultras locali. Stavolta le autorità hanno predisposto misure di sicurezza rafforzate, con i club azzurri del Nord scortati fino allo stadio. Non è una trasferta semplice: il viaggio verso Parma richiede organizzazione e prudenza, ma i napoletani non rinunciano al proprio ruolo di dodicesimo uomo.
Lo stadio colorato d’azzurro: il Tardini diventa campo neutro
Quale impatto avrà questa massiccia presenza? Il Napoli potrà contare su un Tardini significativamente colorato d’azzurro, trasformando una trasferta in una sorta di campo quasi amico. La pressione psicologica sui padroni di casa aumenta, mentre gli azzurri ricevono spinta emotiva dal proprio pubblico. In una gara che può pesare molto nella corsa finale, questo elemento non è marginale.
La sfida contro il Parma assume i connotati di una partita decisiva. Con tremila tifosi pronti a riempire gli spalti nonostante le difficoltà organizzative e i divieti, il Napoli affronta questa trasferta con il massimo sostegno possibile. La rimonta scudetto passa anche da questi momenti, quando il pubblico partenopeo trasforma uno stadio avversario in una bolgia azzurra.