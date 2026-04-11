Conte e i dubbi tattici per il Parma: due ballottaggi ancora aperti

Antonio Conte arriva a Castel Volturno con due ballottaggi ancora aperti alla vigilia di Parma-Napoli, in programma domani al Tardini nel trentaduesimo turno di Serie A.
Hojlund ancora incerto: le condizioni del danese
Rasmus Hojlund continua il suo recupero dopo il problema intestinale dei giorni scorsi e le sedute di allenamento proseguono regolarmente. Le sue condizioni migliorano, ma Conte deve ancora decidere se schierarlo dal primo minuto o partire dalla panchina.
L’attaccante danese rappresenta una pedina offensiva fondamentale per gli azzurri, capace di creare profondità e pressione sulla difesa avversaria. La scelta dell’allenatore avrà impatto diretto sulla costruzione tattica dell’intero undici.
Beukema in difesa e il dubbio Meret tra i pali
In difesa resta da chiarire l’impiego di Sam Beukema, mentre anche Alex Meret attende comunicazioni sul suo utilizzo tra i pali. Due incertezze che riguardano reparti diversi ma entrambe significative per l’equilibrio della squadra. Intanto, Matteo Politano si prepara al rientro e dovrebbe agire sulla fascia destra, con Leonardo Spinazzola confermato a sinistra.
A centrocampo, i cosiddetti “Fab 4” composti da Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Stanislav Lobotka dovrebbero garantire continuità rispetto alle ultime settimane.
Le sessioni di allenamento a Castel Volturno serviranno a Conte per testare gli ultimi assetti prima della trasferta in Emilia. Il match contro il Parma rappresenta un snodo importante per il Napoli in questa fase della stagione e ogni decisione di formazione avrà conseguenze concrete sulla prestazione complessiva della squadra.