Napoli, alta tensione tra Juan Jesus e Strefezza: il retroscena nel post-partita

Durante il primo tempo della sfida tra Parma e Napoli, Juan Jesus e Strefezza hanno avuto un forte battibecco a seguito dell’intervento duro del centrale del Napoli sul connazionale, con i due che sono arrivati faccia a faccia rischiando anche il cartellino giallo da parte dell’arbitro Di Bello.

Il parapiglia tra i due non è piaciuto neanche a mister Conte, che oltre ad aver richiamato Juan Jesus alla calma dopo l’episodio, l’ha sostituito all’intervallo, inserendo Beukema al suo posto. Ma il battibecco non si è consumato solo in campo, ma come raccontato da DAZN, ha avuto un “secondo tempo” anche nel post-partita.

Cosa è sucesso nel post-partita

Come raccontato da Giovanni Barsotti nella zona mista a fine partita, i due connazionali si sono rivisti a telecamere spente per provare a chiarire, con Juan Jesus che si è scusato per l’intervento ruvido, sottolineando ovviamente di non aver avuto l’intento di fare male al numero 7 degli emiliani. Questa la ricostruzione di Barsotti nel post-partita:

“Dopo l’intervista, Strefezza ha trovato Juan Jesus. Il brasiliano del Napoli l’ha aspettato per scusarsi, dopo il battibecco avuto in campo”

Tutto risolto per il meglio dunque, con i due calciatori che hanno chiarito la questione con toni pacati e amichevoli.