Napoli stoppato dal Parma: cosa può succedere ora nella lotta Scudetto

Poteva essere una grande occasione per mettere pressione all’Inter, ma invece il Napoli si fa fermare dal Parma. Finisce 1-1 al Tardini contro il Parma grazie alle reti di Strefezza e McTominay.
Napoli stoppato dal Parma: la cronaca del match
La partita è partita subito in salita per il Napoli, passato sotto dopo appena 33 secondi per la rete di Strefezza. Il copione del match è stato poi piuttosto semplice, con gli azzurri all’assedio e il Parma tutto chiuso in difesa. Il pari arriva soltanto nella ripresa grazie alla rete di McTominay su sponda di Hojlund, ma non è arrivato lo spunto decisivo per ottenere i tre punti, nonostante le tante sgasate di Alisson Santos negli ultimi istanti del match.
Cosa può succedere per la lotta Scudetto
Il Napoli accorcia a -6 dall’Inter in attesa della partita nerazzurra contro il Como di stasera. Stasera però la squadra di Chivu ha un’occasione che sa di match point, con la possibilità di allungare a +9 e, di fatto, chiudere i giochi. In caso di pareggio, invece, tutto tornerebbe come prima, con sette punti di distacco fra le due squadre.
Una sconfitta sarebbe quindi l’unico risultato che lascerebbe uno spiraglio aperto, portando il Napoli ad accorciare seppur solo di un punto. Restano inevitabili però i rimpianti per una partita, che in ogni caso, il Napoli aveva il dovere di vincere.