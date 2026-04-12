Napoli-Manchester United, non c’è due senza tre: è stato offerto agli azzurri!

Manuel Ugarte nel mirino del Napoli: Jorge Mendes offre il centrocampista uruguayano agli azzurri per l’estate, sfruttando il rapporto consolidato con il Manchester United.

Ugarte proposto a tre club italiani: la mossa di Mendes

Come rivela il giornalista Nicolò Schira, l’agente portoghese ha presentato il profilo del mediano al Napoli insieme a Juventus e Milan per la finestra estiva. Mendes ha monitorato direttamente il giocatore durante Uruguay-Algeria, confermando l’interesse concreto nel posizionarlo in Serie A. La proposta agli azzurri non è casuale: tra il Napoli e il Manchester United i rapporti sono ottimi, che facilita le trattative per il trasferimento temporaneo o definitivo.

Il profilo tecnico di Ugarte corrisponde alle necessità tattiche di Antonio Conte. Mediano di centrocampo con grande fisicità e velocità di reazione, l’uruguayano eccelle nel recupero palla e negli interventi difensivi. Riesce a giocare come uno dei due mediani in un 4-2-3-1, ma esprime il meglio di sé protetto da due mezzali in un centrocampo a tre, dove funziona da mediano basso puro. La sua tecnica individuale lo rende utile anche in fase di costruzione dal basso.

Quale ruolo per Ugarte nel Napoli: difesa o dinamica?

Dove si incastrerebbe nella struttura di Conte? Gli azzurri potrebbero sfruttarlo come mediano difensivo in un centrocampo a tre, ruolo dove il giocatore raggiunge il massimo della sua espressione tattica. La sua velocità di reazione colmerebbe i vuoti difensivi e garantirebbe copertura costante alla difesa, elemento cruciale nel calcio europeo che Conte predilige. In alternativa, potrebbe operare come uno dei due mediani nel 4-2-3-1, sebbene questa soluzione lo limiterebbe rispetto alle sue migliori caratteristiche.

Giovanni Manna ha già rinforzato il centrocampo a gennaio con Alisson Santos e Giovane. L’arrivo di Ugarte rappresenterebbe un ulteriore upgrade qualitativo per la mediana, aggiungendo dimensione difensiva e dinamismo verticale. La disponibilità di Mendes a proporre il calciatore agli azzurri suggerisce margini concreti di negoziazione con lo United, club disponibile a valutare cessioni per alleggerire il monte ingaggi.

Il calciomercato del Napoli per l’estate prenderà forma nei prossimi mesi, ma la proposta di Ugarte da parte di Mendes rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il centrocampo. La finestra di trasferimenti estiva dirà se gli azzurri decideranno di affondare il colpo per il mediano uruguayano del Manchester United.