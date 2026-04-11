Napoli, Manna guarda al futuro: due centrocampisti per il dopo Lobotka-Anguissa

Il Napoli pensa alla volata Scudetto, con l’obiettivo di sognare un finale al cardiopalma. Giovanni Manna prepara la squadra per la prossima stagione e cerca già gli eventuali sostituti di Lobotka e Anguissa: il Napoli segue Richard Rios del Benfica e João Gomes del Wolverhampton per il centrocampo.

Lobotka e Anguissa ad un bivio: i nomi scelti dal Napoli per il centrocampo

Gli azzurri non si fermano al presente. Come rivela il “Corriere del Mezzogiorno”, la dirigenza partenopea ha già identificato i sostituti della mediana titolare. Richard Rios del Benfica e João Gomes del Wolverhampton sono i due profili su cui Manna ha concentrato l’attenzione. Entrambi classe 2000 e 2001, rappresentano la soluzione per ringiovanire il centrocampo napoletano.

La scelta non è casuale. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa rimangono i pilastri della mediana azzurra, ma le loro scadenze contrattuali e l’anagrafe spingono il club a pianificare il futuro con anticipo. Il mercato internazionale offre alternative concrete e giovani, capaci di garantire stabilità tattica nei prossimi anni.

Perché Rios e Gomes rispondono al progetto Napoli

Quale profilo caratterizza questi due centrocampisti? Entrambi hanno esperienza europea: Rios gioca nel Benfica, uno dei top club portoghesi, mentre Gomes milita in Premier League con il Wolverhampton. Questo significa che conoscono già i ritmi della competizione internazionale e possono inserirsi rapidamente nel sistema di gioco partenopeo.

L’età rappresenta un vantaggio strategico. Il Napoli non insegue giocatori affermati in declino, bensì elementi in piena ascesa, capaci di crescere ulteriormente sotto la guida tecnica della società. Questa filosofia contrasta con gli ultimi anni, quando la mediana azzurra è invecchiata progressivamente senza ricambio generazionale.

Manna agisce con tempismo. Anticipare le mosse del mercato significa avere margine di negoziazione con Benfica e Wolverhampton, oltre a impedire che altri club europei intercettino questi profili. La finestra estiva vedrà probabilmente movimenti concreti, con il Napoli pronto a investire per garantire continuità tattica e freschezza fisica al centrocampo.