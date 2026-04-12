Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anni

La partita del Napoli a Parma si è rivelato subito in salita, con il gol realizzato da Strefezza dopo appena 33 secondi di gioco. Questo è un piccolo record negativo nella storia del Napoli, rivelandosi il gol più precoce subito dagli azzurri negli ultimi otto anni.
Napoli, il gol di Strefezza è un record negativo: il dato
Per trovare un gol subito ancora prima di quello odierno, dobbiamo andare indietro al 28 gennaio 2018. Lì fu Palacio a segnare contro il Napoli, in quel caso con la maglia del Bologna, dopo appena 24 secondi di gioco. In quel caso, il Napoli vinse ugualmente la sfida con il punteggio di 3-1 e gli azzurri sperano possa accadere lo stesso anche oggi, dove Strefezza ha portato sotto gli azzurri dopo soli 33 secondi di gioco.