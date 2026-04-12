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Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anni

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Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anni
Antonio Conte osserva dalla panchina durante Parma-Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante Parma-Napoli osserva lo shock iniziale dei suoi

La partita del Napoli a Parma si è rivelato subito in salita, con il gol realizzato da Strefezza dopo appena 33 secondi di gioco. Questo è un piccolo record negativo nella storia del Napoli, rivelandosi il gol più precoce subito dagli azzurri negli ultimi otto anni.

Napoli, il gol di Strefezza è un record negativo: il dato

Per trovare un gol subito ancora prima di quello odierno, dobbiamo andare indietro al 28 gennaio 2018. Lì fu Palacio a segnare contro il Napoli, in quel caso con la maglia del Bologna, dopo appena 24 secondi di gioco. In quel caso, il Napoli vinse ugualmente la sfida con il punteggio di 3-1 e gli azzurri sperano possa accadere lo stesso anche oggi, dove Strefezza ha portato sotto gli azzurri dopo soli 33 secondi di gioco.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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