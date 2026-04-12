McTominay torna sugli infortuni: “Avevo ragione, ma c’è un aspetto positivo”

Scott McTominay ha parlato a Dazn al termine di Parma-Napoli. Il centrocampista scozzese ha analizzato la gara contro il Parma ed è tornato nuovamente in merito ai tanti infortuni in casa azzurra, dopo la famosa intervista post-Inter.

McTominay: “Oggi niente è finito”

Intervenuto a Dazn, McTominay non molla la presa sugli obiettivi stagionali del Napoli e non crea catastrofismi:

“Oggi niente è finito. Dobbiamo continuare, oggi è stata una partita difficile. Così è il calcio, a volte ci sono partite che non ti piacciono. Dobbiamo ottenere il massimo nelle prossime sei partite”.

Lo scozzese ha analizzato meglio la gara, evidenziandone le difficoltà:

“Queste partite non sono facili se prendiamo gol subito. Lo stadio si accende e diventa difficile da combattere tutto questo. Ma sono cose che accadono, dobbiamo continuare. Noi siamo entrati in sintonia con ciò che dovevamo fare in questa partita. Non siamo riusciti a vincere, guarderemo i video per capire cosa dovevamo fare meglio”.

Sugli infortuni: “Avevo ragione, ma guardate Elmas..”

In chiusura, McTominay è tornato sulla sua famosa intervista al termine di Inter-Napoli, in cui elencò gli infortuni azzurri: