McTominay torna sugli infortuni: “Avevo ragione, ma c’è un aspetto positivo”

Scott McTominay ha parlato a Dazn al termine di Parma-Napoli. Il centrocampista scozzese ha analizzato la gara contro il Parma ed è tornato nuovamente in merito ai tanti infortuni in casa azzurra, dopo la famosa intervista post-Inter.
McTominay: “Oggi niente è finito”
Intervenuto a Dazn, McTominay non molla la presa sugli obiettivi stagionali del Napoli e non crea catastrofismi:
“Oggi niente è finito. Dobbiamo continuare, oggi è stata una partita difficile. Così è il calcio, a volte ci sono partite che non ti piacciono. Dobbiamo ottenere il massimo nelle prossime sei partite”.
Lo scozzese ha analizzato meglio la gara, evidenziandone le difficoltà:
“Queste partite non sono facili se prendiamo gol subito. Lo stadio si accende e diventa difficile da combattere tutto questo. Ma sono cose che accadono, dobbiamo continuare. Noi siamo entrati in sintonia con ciò che dovevamo fare in questa partita. Non siamo riusciti a vincere, guarderemo i video per capire cosa dovevamo fare meglio”.
Sugli infortuni: “Avevo ragione, ma guardate Elmas..”
In chiusura, McTominay è tornato sulla sua famosa intervista al termine di Inter-Napoli, in cui elencò gli infortuni azzurri:
“Per noi le interviste dopo la gara possono diventare emotive, ma per me cosa dissi è vero. Ci mancavano tanti giocatori e questo ha influito sulla stagione. Ma questo è il calcio, devi continuare con il tuo lavoro. Ogni giocatore ha avuto un’opportunità, come Elmas che ha fatto molto bene, ma anche altri giocatori. Abbiamo un grande gruppo, quindi come dissi non avremmo pianto per questo. Dobbiamo continuare normalmente”.