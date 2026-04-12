De Laurentiis senza freni, svelato un retroscena su Spalletti: “Mi chiese un giocatore”

Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli di qualche stagione fa, svelando interessanti aneddoti su quello che ha riguardato il passato recente del club azzurro. Tra i vari temi trattati, particolarmente interessante risulta la parentesi di luciano Spalletti alla guida della squadra partenopea, iniziata con il ritorno in Champions League e conclusa con il coronamento del sogno tricolore tramite la vittorie del terzo scudetto.

De Laurentiis torna a parlare di Spalletti: “Mi fece una richiesta per il mercato”

Per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis gli ultimi giorni sono stati piuttosto pieni di impegni, per via della trasferta degli USA per la presentazione e promozione del film dedicato alla vittoria dello scudetto con Antonio Conte della passata stagione. Dal continente americano, il patron dei partenopei è tornato a parlare anche del Napoli di Luciano Spalletti: in particolare, nel corso di un’intervista concessa a CBS Sports, De Laurentiis ha indicato le strategie di mercato adottate durante il periodo condiviso con il tecnico di Certaldo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Nel secondo anno con Spalletti ho licenziato sei giocatori e ad altri sono scaduti i contratti. Spalletti mi chiese soltanto di acquistare Raspadori, questa è stata la sua unica richiesta. Il calciatore poi non ha avuto grande successo con il Napoli, può succedere, Quando un allenatore ti chiede un giocatore cerchi sempre di accontentarlo per evitare che poi possa venirti a dire ‘guarda come gioca e come segna quel calciatore, ti avevo detto di comprarlo’. Bisogna sempre essere organizzati come società”.

Sotto la guida di Luciano Spalletti, Raspadori ha messo a segno 6 reti e servito 5 assist per i compagni in una stagione storica per gli azzurri ma che ha visto in Osimhen e Kvaratskhelia i veri protagonisti in copertina.