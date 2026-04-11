Napoli-Parma, Hojlund torna titolare? Conte ha preso una decisione

Il Napoli torna in campo a Parma per staccare definitivamente il Milan e tentare l’attacco al primo posto. Hojlund torna titolare nella formazione che affronterà gli emiliani domani al Tardini. L’attaccante ha smaltito l’influenza e riprende il ruolo di punta centrale nella formazione di Conte.

Hojlund al centro dell’attacco: la scelta di Conte per il Tardini

L’assenza per influenza di Hojlund aveva creato incertezze sugli equilibri offensivi del Napoli. Conte però recupera il suo attaccante e lo schiera titolare domenica a Parma, confermando così la fiducia nel giocatore per la sfida delicata del Tardini. L’olandese ritrova la posizione di punta centrale dopo il riposo forzato, con la squadra che punta a consolidare il secondo posto in classifica.

Quale ruolo per Politano? L’esterno destro è confermato titolare sulla fascia destra. Dopo il gol decisivo nel 1-0 contro il Milan, Politano ha dimostrato di essere in condizione ottimale e Conte gli affida nuovamente la responsabilità di gestire la corsia destra, dove il Parma presenterà qualche vulnerabilità.

Parma in difficoltà: Pellegrino assente, Ondrejka al suo posto

Il Parma affronta il match con un’assenza significativa in attacco. Lo squalificato Pellegrino non è disponibile e Cuesta opta per Ondrejka al fianco di Strefezza nel 3-5-2. A centrocampo, Ordóñez è favorito su Sorensen per completare il reparto mediano, mentre la difesa a tre rimane stabile con Delprato, Circati e Valenti.

Gli azzurri arrivano a Parma con un obiettivo concreto: vincere significherebbe +5 sul terzo posto, dato che il Milan rimane fermo a 63 punti con una gara ancora da recuperare. Il Napoli è attualmente a 65 punti e una vittoria lo porterebbe a 68, consolidando il vantaggio nella lotta per le posizioni di vertice. Olivera agirà come braccetto sinistro nella difesa a tre, confermando il sistema tattico che ha funzionato nelle ultime settimane.