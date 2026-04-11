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Napoli-Parma, Hojlund torna titolare? Conte ha preso una decisione

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Napoli-Parma, Hojlund torna titolare? Conte ha preso una decisione
Rasmus Hojlund assente per virus influenzale in Napoli-Milan. Foto: ANSA
Rasmus Hojlund in maglia Napoli, assente per virus influenzale contro il Milan

Il Napoli torna in campo a Parma per staccare definitivamente il Milan e tentare l’attacco al primo posto. Hojlund torna titolare nella formazione che affronterà gli emiliani domani al Tardini. L’attaccante ha smaltito l’influenza e riprende il ruolo di punta centrale nella formazione di Conte.

Hojlund al centro dell’attacco: la scelta di Conte per il Tardini

L’assenza per influenza di Hojlund aveva creato incertezze sugli equilibri offensivi del Napoli. Conte però recupera il suo attaccante e lo schiera titolare domenica a Parma, confermando così la fiducia nel giocatore per la sfida delicata del Tardini. L’olandese ritrova la posizione di punta centrale dopo il riposo forzato, con la squadra che punta a consolidare il secondo posto in classifica.

Quale ruolo per Politano? L’esterno destro è confermato titolare sulla fascia destra. Dopo il gol decisivo nel 1-0 contro il Milan, Politano ha dimostrato di essere in condizione ottimale e Conte gli affida nuovamente la responsabilità di gestire la corsia destra, dove il Parma presenterà qualche vulnerabilità.

Rasmus Hojlund attaccante Napoli titolare contro il Parma in formazione Conte
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli. Fonte: SpazioNapoli

Parma in difficoltà: Pellegrino assente, Ondrejka al suo posto

Il Parma affronta il match con un’assenza significativa in attacco. Lo squalificato Pellegrino non è disponibile e Cuesta opta per Ondrejka al fianco di Strefezza nel 3-5-2. A centrocampo, Ordóñez è favorito su Sorensen per completare il reparto mediano, mentre la difesa a tre rimane stabile con Delprato, Circati e Valenti.

Gli azzurri arrivano a Parma con un obiettivo concreto: vincere significherebbe +5 sul terzo posto, dato che il Milan rimane fermo a 63 punti con una gara ancora da recuperare. Il Napoli è attualmente a 65 punti e una vittoria lo porterebbe a 68, consolidando il vantaggio nella lotta per le posizioni di vertice. Olivera agirà come braccetto sinistro nella difesa a tre, confermando il sistema tattico che ha funzionato nelle ultime settimane.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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