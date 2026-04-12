De Bruyne sempre più incisivo, lo dicono i numeri: dato strepitoso con il belga in campo!

Kevin De Bruyne trasforma il Napoli in una macchina da vittorie: con lui in campo gli azzurri vincono il 73,3% delle partite, senza di lui crollano al 46%. Una differenza che spiega molto della lotta scudetto.

De Bruyne: il divario che cambia la stagione

I numeri sono spietati e lasciano poco spazio all’interpretazione. Da quando il belga è rientrato dall’infortunio, il Napoli ha vinto quattro partite consecutive in campionato: Torino, Lecce, Cagliari e Milan. Non è una coincidenza numerica, ma il riflesso concreto di come un singolo giocatore può alterare gli equilibri di una squadra. Con De Bruyne in campo, gli azzurri hanno conquistato undici vittorie su quindici partite in tutte le competizioni. Senza di lui, il bilancio precipita a tredici successi su ventotto incontri.

La differenza è abissale: 27,3 punti percentuali separano le due medie stagionali. Questo non riflette solo la qualità tecnica individuale del centrocampista, ma evidenzia quanto il Napoli dipenda dalla sua presenza nel costruire il gioco e gestire i tempi della partita. Quando De Bruyne assente, la squadra perde fluidità offensiva e capacità di controllo.

Parma: il test della continuità senza margini di errore

Gli azzurri cercano la sesta vittoria consecutiva al Tardini, con De Bruyne nuovamente disponibile. La pressione sull’Inter cresce, e ogni risultato positivo avvicina il Napoli ai vertici della classifica. La squadra di Conte ha dimostrato di saper vincere quando il belga è presente, ma il campionato non concede distrazioni contro avversari come il Parma.

Se De Bruyne rappresenta il fattore X che trasforma il 46% in 73,3%, allora la sua continuità fisica diventa prioritaria. Non è questione di talento, ma di disponibilità. Ogni partita senza il belga costa punti pesanti in una stagione dove il margine di errore è ormai inesistente. Il Napoli sa bene che il valore aggiunto di De Bruyne non è negoziabile nel progetto di Conte per la corsa al titolo.