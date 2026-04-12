De Bruyne indica la via per lo Scudetto: come realizzare il sogno

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni Dazn prima di Parma-Napoli. Il centrocampista belga ha risposto alle possibilità Scudetto del Napoli, vedendo gli azzurri ancora in corsa.

Nella sua intervista a Dazn, De Bruyne ha in primis risposto in merito alle sue condizioni fisiche dopo il lungo periodo fuori per infortunio:

“Mi sento bene, sono stato fuori per molto tempo, ma ho lavorato per tornare nel modo giusto. Avere un’operazione non è facile, ma ho avuto altri infortuni in passato e sono sempre tornato. Mi sento bene”.