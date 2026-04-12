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De Bruyne indica la via per lo Scudetto: come realizzare il sogno

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De Bruyne indica la via per lo Scudetto: come realizzare il sogno
De Bruyne in intervista a Dazn: "Pensiamo solo a noi stessi". Fonte: SpazioNapoli
Kevin De Bruyne in intervista a Dazn parla dello Scudetto del Napoli

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni Dazn prima di Parma-Napoli. Il centrocampista belga ha risposto alle possibilità Scudetto del Napoli, vedendo gli azzurri ancora in corsa.

De Bruyne da vero leader: “Pensiamo solo a noi stessi”

Nella sua intervista a Dazn, De Bruyne ha in primis risposto in merito alle sue condizioni fisiche dopo il lungo periodo fuori per infortunio:

“Mi sento bene, sono stato fuori per molto tempo, ma ho lavorato per tornare nel modo giusto. Avere un’operazione non è facile, ma ho avuto altri infortuni in passato e sono sempre tornato. Mi sento bene”.

Riguardo al sogno Scudetto, il belga indica la ricetta per poter continuare a sognare:

“Penso che dobbiamo concentrarci solo su cosa dobbiamo fare noi, senza pensare alla partita dell’Inter. Dobbiamo vincere più partite possibili e sperare che l’Inter faccia qualche errore”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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