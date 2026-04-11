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De Laurentiis-Napoli, offerta dall’Australia! Il presidente ha rivelato tutto

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De Laurentiis-Napoli, offerta dall’Australia! Il presidente ha rivelato tutto
De Laurentiis e la strategia infrastrutturale del Napoli. Fonte: ANSA
De Laurentiis all'evento di Los Angeles, potrebbe rappresentare dichiarazioni sulla strategia infrastrutturale del Napoli

De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da due milioni per portare il Napoli in Australia, giudicando il viaggio incompatibile con la preparazione estiva della squadra.

De Laurentiis e l’Australia: la logistica che blocca tutto

Da Los Angeles, il presidente azzurro ha spiegato il suo no categorico alla tournée australiana. Il problema non è economico: due milioni rappresentano una cifra interessante per una singola amichevole, eppure De Laurentiis ha scelto di rinunciare. La ragione è tattica e organizzativa. Una settimana per arrivarci, una per tornare. Quattordici giorni bruciati nel calendario estivo.

“Non si può andare: è necessaria una settimana per arrivarci e una per tornare. In questo modo, quando si prepara la nuova stagione?”

Il ragionamento di De Laurentiis tocca il nucleo della questione: il ritiro precampionato non è uno spettacolo da monetizzare, è il fondamento su cui costruire la stagione.

Ogni giorno conta. Ogni allenamento ha valore. Spostamenti continentali trasformano giorni di lavoro in ore di viaggio, jet lag, logistica. L’Australia rimane affascinante dal punto di vista commerciale, ma disastrosa dal punto di vista calcistico.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, insieme ad Antonio Conte durante una riunione strategica
De Laurentiis e Conte: il no categorico alla tournée australiana. Fonte: ANSA

Napoli: la priorità è la coesione, non i ricavi immediati

Per De Laurentiis un gruppo che si disperde tra voli intercontinentali perde coesione. Arriva frammentato alla stagione ufficiale. La scelta di privilegiare la preparazione rispetto a due milioni di euro riflette una scala di priorità precisa: il Napoli investe sulla qualità del lavoro quotidiano, non su guadagni immediati da amichevoli sparse per il mondo.

Questo rifiuto non è isolato. Rappresenta una filosofia di gestione che contraddistingue il calcio di vertice: le squadre che vincono scudetti non costruiscono il loro successo durante le tournée estive, ma nei ritiri concentrati e ben organizzati. De Laurentiis conosce la storia del calcio italiano. Sa che il valore di una squadra si misura a settembre, non a luglio in una città dall’altra parte del pianeta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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