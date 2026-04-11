De Laurentiis-Napoli, offerta dall’Australia! Il presidente ha rivelato tutto

De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da due milioni per portare il Napoli in Australia, giudicando il viaggio incompatibile con la preparazione estiva della squadra.
De Laurentiis e l’Australia: la logistica che blocca tutto
Da Los Angeles, il presidente azzurro ha spiegato il suo no categorico alla tournée australiana. Il problema non è economico: due milioni rappresentano una cifra interessante per una singola amichevole, eppure De Laurentiis ha scelto di rinunciare. La ragione è tattica e organizzativa. Una settimana per arrivarci, una per tornare. Quattordici giorni bruciati nel calendario estivo.
“Non si può andare: è necessaria una settimana per arrivarci e una per tornare. In questo modo, quando si prepara la nuova stagione?”
Il ragionamento di De Laurentiis tocca il nucleo della questione: il ritiro precampionato non è uno spettacolo da monetizzare, è il fondamento su cui costruire la stagione.
Ogni giorno conta. Ogni allenamento ha valore. Spostamenti continentali trasformano giorni di lavoro in ore di viaggio, jet lag, logistica. L’Australia rimane affascinante dal punto di vista commerciale, ma disastrosa dal punto di vista calcistico.
Napoli: la priorità è la coesione, non i ricavi immediati
Per De Laurentiis un gruppo che si disperde tra voli intercontinentali perde coesione. Arriva frammentato alla stagione ufficiale. La scelta di privilegiare la preparazione rispetto a due milioni di euro riflette una scala di priorità precisa: il Napoli investe sulla qualità del lavoro quotidiano, non su guadagni immediati da amichevoli sparse per il mondo.
Questo rifiuto non è isolato. Rappresenta una filosofia di gestione che contraddistingue il calcio di vertice: le squadre che vincono scudetti non costruiscono il loro successo durante le tournée estive, ma nei ritiri concentrati e ben organizzati. De Laurentiis conosce la storia del calcio italiano. Sa che il valore di una squadra si misura a settembre, non a luglio in una città dall’altra parte del pianeta.