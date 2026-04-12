Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passo

Importante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long in campo (14 punti)

Primo quarto

Prima di Repesa da allenatore della Guerri Napoli e nel quintetto figura Faggian. C’è anche il ritorno di Mitrou-Long. I primi tre punti sono di Doyle. E Macura risponde dall’angolo con una bomba. Buonissimo l’impatto di Faggian, che chiude il primo quarto con 7 punti e due triple. Meno arrembante l’ingresso di Bolton, fuori dal quintetto iniziale. Impreciso e sprecone. Nel finale di parziale, Treviso accorcia. 17-15

Secondo quarto

Primo minuto difficile per gli azzurri, con Repesa costretto al timeout. Errori banali sotto canestro e anche un approccio difensivo molle e passivo. In uscita dalla sospensione, Caruso infila i suoi primi due punti. Repesa a 5′ dall’intervallo chiama subito fuori Mitrou-Long per un paio di possessi mal gestiti. Cambiano le gerarchie nella Guerri Napoli, dopo appena 6 giorni dall’insediamento del nuovo coach. Si sblocca anche El Amin con una tripla importante per il +4. Finalmente Flagg da tre infila il +5, su assist di un incredibile Faggian. Subito dopo il #1 segna in aperto contropiede. Timeout di coach Nicola. All’intervallo il Napoli chiude in vantaggio. La palla circola meglio, tanti i rimbalzi in attacco. E soprattutto 0 rimbalzi concessi in difesa. 37-33

Terzo quarto

Doyle determinante dalla lunga distanza. Screzi tra Totè e Croswell, l’ex del match: arriva l’antisportivo per l’americano. Toté danza sotto canestro e manda Napoli a +10. Timeout per coach Nicola. Guerri Napoli mette tanta intensità, ma finalmente si vede un’idea di gioco e una sintonia che in campo raramente si è vista in questa stagione. Mitrou-Long prova a sbloccarsi con due triple di fila. Treviso passa alla difesa a zona e mette un po’ in difficoltà gli azzurri. Si sblocca Bolton a 50” dalla fine del quarto, con una classica penetrazione fino a canestro. 59-52

Quarto quarto

Mitrou-Long da tre, senza ritmo, segna un canestrone. Bolton si rifà da una difesa imprecisa, con una penetrazione letale. Guerri Napoli impone il ritmo. El Amin si conferma imprescindibile, nonostante una serata meno appariscente del solito. Il greco subisce un fallo antisportivo da Chillo, dopo una lotta a rimbalzo. Napoli vola a +10 a 5′ dal termine. E sul possesso successivo, Caruso inchioda con una schiacciata e fa +12: massimo vantaggio. A 3’39” dalla fine, Flagg è costretto ad uscire per infortunio. El Amin e Bolton bollano la vittoria. 88-71

Tabellino Napoli-Treviso

Guerri Napoli: Mitrou-Long 14 punti; Bolton 13, Caruso 13, El Amin 11, Doyle 9, Totè 9, Faggian 7, Whaley 7, Flagg 5;

Treviso: Pinkins 15 punti; Weber 15, Macura 13, Abdur Rahkman 7, Radosevic 5, Cappelletti 4, Chillo 4, Croswell 4, Miaschi 2, Torresani 2;