Napoli, sentito Zielinski? La sfida è accesissima, ecco cos’ha dichiarato

Piotr Zielinski ha scelto di non considerare la sfida con il Napoli come un momento particolare: il centrocampista dell’Inter vuole solo vincere con il club nerazzurro, indipendentemente da chi arriva secondo.

Zielinski e l’Inter: sette partite per puntare al titolo

Il polacco ha rilasciato dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’ affrontando il tema dello Scudetto con una determinazione assoluta.

“Mancano 7 partite… Faremo di tutto per vincerlo”,

ha detto Zielinski. Dopo la sosta internazionale, la squadra di Chivu ha ritrovato la giusta energia: gli azzurri hanno ricominciato gli allenamenti con carica diversa e chi tornava da delusioni con le rispettive nazionali ha messo da parte la frustrazione o si è caricato per i successi ottenuti.

L’Inter adesso punta dritto all’obiettivo. Otto anni a Napoli hanno lasciato tracce importanti nella vita di Zielinski, ma il presente è esclusivamente nerazzurro.

“Per me non cambia nulla. Perché adesso gioco nell’Inter e mi interessa solo essere primo, a prescindere da chi ci sia alle spalle”,

ha spiegato il centrocampista. Questa affermazione chiarisce come il polacco abbia completamente spostato il focus dalla sua esperienza partenopea alle ambizioni milanesi. Non è nostalgia che lo distrae, ma solo la volontà di conquistare il tricolore.

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Milano nel cuore di Zielinski: Napoli non è una distrazione

Zielinski ha riconosciuto il legame con le città che lo hanno formato. Udine è stato il trampolino di lancio, Empoli la scoperta di una regione incantevole, Napoli un’esperienza meravigliosa di otto anni. Ma Milano ha un posto speciale:

“Milano è l’ultima città, a Milano è nata mia figlia e quindi mi rimarrà sempre nel cuore”.

La famiglia rappresenta il vero radicamento, quello che supera qualsiasi considerazione tattica o sentimentale legata al calcio. Riguardo al Napoli, Zielinski non nega l’affetto:

“Poi è chiaro che io voglia bene al Napoli. Sono stato lì 8 anni e auguro loro il meglio”.

Tuttavia, questa dichiarazione non modifica la sua posizione. Superare eventualmente il Napoli nel campionato non rappresenta per lui una forma di rivalsa o di chiusura di un cerchio: è semplicemente il cammino che l’Inter deve percorrere per arrivare primo.