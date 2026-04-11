McTominay: De Laurentiis svela come ha conquistato davvero il Napoli

Scott McTominay ha conquistato De Laurentiis e il Napoli con una personalità che il presidente descrive come rara nel calcio moderno. L’elogio arriva diretto: elegante, serio, amico, bravo ragazzo.

McTominay e il Napoli: quando il carattere conta più dei gol

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni di straordinario apprezzamento verso Scott McTominay nell’intervista concessa a ‘CBS Sports Golazo’. Il presidente non si sofferma su statistiche o numeri: punta dritto sulla personalità dello scozzese arrivato dal Manchester United in estate.

“Scott credo sia davvero un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo”,

le parole esatte di De Laurentiis.

La scelta del paragone con un attore non è casuale. De Laurentiis evidenzia un contrasto netto rispetto al profilo medio dei calciatori: McTominay possiede una compostezza rara, una dignità che emerge anche fuori dal campo. Non è il centrocampista che urla negli spogliatoi, non è il caratteraccio da frontiera. È il professionista che entra in una stanza e cambia l’aria.

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De Laurentiis e i 22 anni di calcio: McTominay fa eccezione

Il presidente azzurro ha aggiunto:

“Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca“.

Questa frase contiene il vero peso della valutazione. De Laurentiis non è tipo da distribuire complimenti vuoti. Ha gestito il Napoli attraverso mercati complessi, ha visto arrivare e partire decine di giocatori stranieri. Eppure McTominay emerge come qualcosa di diverso.

La personalità diventa asset tattico e gestionale. Un centrocampista con queste caratteristiche influenza lo spogliatoio non per carisma aggressivo, ma per credibilità. È il compagno che gli altri seguono perché vede il calcio come mestiere, non come spettacolo.

Il futuro di McTominay al Napoli: stabilità di carattere

L’entusiasmo di De Laurentiis su McTominay riflette una scelta di mercato azzeccata. Lo scozzese non arriva per fare il numero, arriva per costruire. Nel calcio di oggi, dove le pressioni psicologiche sui giocatori crescono ogni stagione, avere un elemento con questa stabilità emotiva diventa decisivo.

De Laurentiis ha concluso con una battuta ironica:

“Inserirlo in qualche film in futuro? Lasciamolo giocare”.

Ma il messaggio è chiaro. McTominay rappresenta per il Napoli quella solidità che spesso manca nei mercati costruiti su talento puro. Il centrocampista continuerà a giocare, e il suo carattere continuerà a influenzare la squadra dal dentro, silenziosamente, come fanno i veri professionisti.