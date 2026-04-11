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Parla Cuesta: “Ecco come possiamo fare male al Napoli”

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Parla Cuesta: “Ecco come possiamo fare male al Napoli”
Cuesta in conferenza stampa
Cuesta parla in conferenza stampa alla vigilia di Parma Napoli

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani al Tardini, Carlos Cuesta ha analizzato le difficoltà della gara, indicando la strada per provare a mettere in difficoltà gli uomini di Antonio Conte.

Le parole di Cuesta

Il tecnico ha analizzato la squadra azzurra esaltadone le qualità, poi uno sguardo anche alla chiave tattica:

Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all’andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco.”

Infine l’obiettivo chiaro, su come poter mettere in difficoltà il Napoli:

Alzando la qualità del gioco offensivo possiamo concedere meno e fare male al Napoli.”

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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