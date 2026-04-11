Parla Cuesta: “Ecco come possiamo fare male al Napoli”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani al Tardini, Carlos Cuesta ha analizzato le difficoltà della gara, indicando la strada per provare a mettere in difficoltà gli uomini di Antonio Conte.

Il tecnico ha analizzato la squadra azzurra esaltadone le qualità, poi uno sguardo anche alla chiave tattica:

“Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all’andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco.”