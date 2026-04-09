Napoli su Richard Rios, è il colpo giusto per Conte? La risposta dell’ex allenatore

Il Napoli continua a monitorare profili internazionali per rinforzare la rosa e tra i nomi emersi c’è quello di Richard Rios. Sul talento del Benfica è intervenuto il suo ex allenatore Mozart, che ha raccontato caratteristiche e ambizioni del giocatore.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Mozart, ex allenatore di Rios ai tempi della Serie B Brasiliana al Guarani, ha ripercorso le tappe del giocatore:

“Lui era un giovane del settore giovanile del Flamengo, dove non era utilizzato nella prima squadra. È venuto da noi da sconosciuto, perché anche io non lo conoscevo. Abbiamo visto il suo materiale, un paio di partite che ha fatto in Messico. Abbiamo deciso di prenderlo per giocare la Serie B italiana. All’inizio non era titolare, poi quando è entrato nella squadra ha preso il posto e non è uscito mai più.”