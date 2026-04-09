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Napoli su Richard Rios, è il colpo giusto per Conte? La risposta dell’ex allenatore

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Napoli su Richard Rios, è il colpo giusto per Conte? La risposta dell’ex allenatore
Rios con la maglia del Benfica
Richard Rios esulta con la maglia del benfica

Il Napoli continua a monitorare profili internazionali per rinforzare la rosa e tra i nomi emersi c’è quello di Richard Rios. Sul talento del Benfica è intervenuto il suo ex allenatore Mozart, che ha raccontato caratteristiche e ambizioni del giocatore.

Napoli, senti Mozart: le parole su Rios

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Mozart, ex allenatore di Rios ai tempi della Serie B Brasiliana al Guarani, ha ripercorso le tappe del giocatore:

“Lui era un giovane del settore giovanile del Flamengo, dove non era utilizzato nella prima squadra. È venuto da noi da sconosciuto, perché anche io non lo conoscevo. Abbiamo visto il suo materiale, un paio di partite che ha fatto in Messico. Abbiamo deciso di prenderlo per giocare la Serie B italiana. All’inizio non era titolare, poi quando è entrato nella squadra ha preso il posto e non è uscito mai più.”

Un percorso di crescita rapido, che ha portato il centrocampista ad emergere grazie alla continuità e alle prestazioni.

Rios con la maglia del Benfica in Chamions League
Rios in campo con il Benfica

Un appello al Napoli

Mozart ha poi descritto le ambizioni del giocatore, con un chiaro messaggio alla squadra di Conte:

“È un bravo ragazzo, un ragazzo lavoratore, quindi sicuramente se il Napoli lo prenderà farà un grande acquisto.”

Secondo l’ex tecnico il calcio italiano potrebbe contribuire alla crescita del giocatore, aumentando il valore complessivo del giocatore

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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