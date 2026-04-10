Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De Laurentiis

di
Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De Laurentiis
Conte al cinema in famiglia
Conte con la famiglia al cinema

Il campionato è entrato nella sua fase più calda e, nel bel mezzo della corsa scudetto, i tifosi del Napoli hanno anche un altro tema da monitorare: il silenzio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La domanda è sempre la stessa: il tecnico sarà ancora sulla panchina azzurra la prossima stagione?

No contact tra Napoli e Conte: nessun incontro previsto a breve

Stando a quanto riporta Il Mattino nell’edizione di oggi, Conte non avrebbe avuto alcun contatto con De Laurentiis negli ultimi giorni e non prevede alcun incontro con il patron prima della fine del campionato. In un momento così delicato, con il Napoli impegnato nella lotta per il titolo, la priorità è il finale di stagione.

Eppure, Conte non è affatto preoccupato . Il tecnico è consapevole di essere diventato l’oggetto del desiderio di tante big e della Nazionale: “Ora gli tocca essere incudine e un po’ se la ride”, più che subire la situazione. La sensazione, è che il tecnico salentino e la società partenopea abbiano deciso di rimandare tutto al termine del campionato. Prima il campo, poi i discorsi sul futuro. Una tregua vera e propria, in attesa che il campionato dica la sua parola definitiva sulla lotta scudetto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie