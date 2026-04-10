Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De Laurentiis

Il campionato è entrato nella sua fase più calda e, nel bel mezzo della corsa scudetto, i tifosi del Napoli hanno anche un altro tema da monitorare: il silenzio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. La domanda è sempre la stessa: il tecnico sarà ancora sulla panchina azzurra la prossima stagione?

No contact tra Napoli e Conte: nessun incontro previsto a breve

Stando a quanto riporta Il Mattino nell’edizione di oggi, Conte non avrebbe avuto alcun contatto con De Laurentiis negli ultimi giorni e non prevede alcun incontro con il patron prima della fine del campionato. In un momento così delicato, con il Napoli impegnato nella lotta per il titolo, la priorità è il finale di stagione.

Eppure, Conte non è affatto preoccupato . Il tecnico è consapevole di essere diventato l’oggetto del desiderio di tante big e della Nazionale: “Ora gli tocca essere incudine e un po’ se la ride”, più che subire la situazione. La sensazione, è che il tecnico salentino e la società partenopea abbiano deciso di rimandare tutto al termine del campionato. Prima il campo, poi i discorsi sul futuro. Una tregua vera e propria, in attesa che il campionato dica la sua parola definitiva sulla lotta scudetto.