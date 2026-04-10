Parma-Napoli, Conte ha un solo dubbio: il tecnico azzurro è tentato

Alisson Santos divide Conte in vista della trasferta di Parma: il tecnico azzurro valuta se lanciare il brasiliano dal primo minuto oppure preservarlo per la panchina, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport.

Alisson Santos, la tentazione di Conte per l’attacco

Le sedute tecniche a Castel Volturno hanno iniziato a delineare le scelte tattiche per la sfida emiliana, e il vero nodo riguarda il centrocampo. La Gazzetta dello Sport riferisce che la tentazione esiste davvero: il mister partenopeo sta decidendo se schierare Alisson dal primo minuto o sfruttarlo nel corso della partita, considerando anche l’impatto positivo di Anguissa nella recente gara contro il Milan.

L’alternativa è un assetto con McTominay al fianco di Lobotka e Santos tra le linee. Questa soluzione rappresenta una variazione tattica rispetto ai classici equilibri, mantenendo però quella fluidità che ha caratterizzato il Napoli nelle ultime uscite. In difesa, la soluzione dei tre mancini convince pienamente e non dovrebbe subire variazioni.

Formazione Napoli, le altre certezze prima di Parma

Sulle corsie laterali, Politano potrebbe avere una chance dal primo minuto per portare maggiore incisività offensiva. In avanti, Hojlund resta ancora in dubbio e non si correranno rischi dopo il virus che lo ha costretto a saltare il match contro i rossoneri: il danese rappresenta una risorsa cruciale per l’attacco partenopeo nelle prossime settimane. L’infermeria si sta svuotando, e Conte avrà a disposizione un organico più completo per affrontare i prossimi impegni.

La trasferta di Parma rappresenta un banco di prova importante per testare le soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni. Se Alisson Santos dovesse partire dalla panchina, il Napoli manterrebbe comunque un centrocampo di qualità elevata con McTominay e Lobotka. L’opzione di lanciarlo nel mischione a gara in corso offre a Conte una carta tattica da giocare nel momento opportuno, senza compromessi sulla solidità iniziale.