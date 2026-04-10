Parma-Napoli, come sta Hojlund? Le ultime da Castel Volturno

Il Napoli si prepara alla trasferta di Parma con una notizia positiva per Conte: Rasmus Hojlund, fermato dall’influenza nella partita contro il Milan, è tornato sul campo di Castel Volturno e si è allenato insieme al resto del gruppo. Non è ancora al cento per cento, ma la sua presenza è un segnale positivo, in attesa degli ultimi aggiornamenti prima della gara.

Hojlund in campo? Conte non vuole rischi

Il danese si è allenato a Castel Volturno con i suoi compagni dopo che la sindrome influenzale l’ha fermato contro il Milan. Non è una notizia da poco, perché Hojlund in questo momento rappresenta un pilastro del calcio di mister Conte.

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Rasmus non è ancora al massimo della condizione, ma ha altri due allenamenti per recuperare forze ed energie. Due sedute che diventano fondamentali per capire se il tecnico potrà contarci fin dal primo minuto o se sarà più prudente gestirlo a partita in corso: Conte non vuole rischiare, ma è adesso che si decide la stagione.