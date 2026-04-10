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Parma-Napoli, come sta Hojlund? Le ultime da Castel Volturno

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Parma-Napoli, come sta Hojlund? Le ultime da Castel Volturno
Rasmus Hojlund assente per virus influenzale in Napoli-Milan. Foto: ANSA
Rasmus Hojlund in maglia Napoli, assente per virus influenzale contro il Milan

Il Napoli si prepara alla trasferta di Parma con una notizia positiva per Conte: Rasmus Hojlund, fermato dall’influenza nella partita contro il Milan, è tornato sul campo di Castel Volturno e si è allenato insieme al resto del gruppo. Non è ancora al cento per cento, ma la sua presenza è un segnale positivo, in attesa degli ultimi aggiornamenti prima della gara.

Hojlund in campo? Conte non vuole rischi

Il danese si è allenato a Castel Volturno con i suoi compagni dopo che la sindrome influenzale l’ha fermato contro il Milan. Non è una notizia da poco, perché Hojlund in questo momento rappresenta un pilastro del calcio di mister Conte.

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Rasmus non è ancora al massimo della condizione, ma ha altri due allenamenti per recuperare forze ed energie. Due sedute che diventano fondamentali per capire se il tecnico potrà contarci fin dal primo minuto o se sarà più prudente gestirlo a partita in corso: Conte non vuole rischiare, ma è adesso che si decide la stagione.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, nel corso del match contro il Verona
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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