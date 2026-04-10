Napoli, Manna punta su due difensori giovani per il mercato: possibile doppio colpo in estate

Giovanni Manna accelera sul mercato della difesa: il direttore sportivo del Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez e Karim Coulibaly, due profili giovani per ringiovanire il reparto arretrato.

Sanchez e Coulibaly, i nomi caldi per la difesa napoletana

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il lavoro di Manna in sede di calciomercato Napoli non si ferma. Dopo gli ultimi acquisti, il direttore sportivo sta tracciando una strategia ben precisa per rinforzare il settore difensivo. I due nomi sul taccuino rappresentano scelte orientate verso la gioventù e il potenziale di crescita. Sanchez, terzino del Siviglia, è finito nella lista dei desideri del Napoli già dalla scorsa estate. Coulibaly, difensore centrale del Werder Brema con origini ivoriane ma formazione tedesca, rappresenta un profilo ancora più giovane e versatile.

Sanchez dal Siviglia, la continuità del progetto Napoli

L’interesse per Juanlu Sanchez non è una novità. Manna lo segue da mesi e lo considera un elemento di qualità per la fascia difensiva. La persistenza del Napoli su questo profilo dimostra una valutazione consolidata. Il terzino andaluso possiede caratteristiche fisiche e tecniche apprezzate dal progetto tattico dei partenopei. L’operazione non sarà semplice, ma il club azzurro intende fare un tentativo concreto nei prossimi mesi.

Coulibaly, il giovane talento conteso dal mercato europeo

Karim Coulibaly rappresenta un’opportunità più complessa. Il difensore centrale del Werder Brema attrae l’attenzione di mezza Europa. La sua giovane età e il potenziale ancora inespresso lo rendono una preda ambita da numerosi club. Strapparlo alla concorrenza richiederà una proposta economica significativa e una strategia persuasiva. Il Napoli però ritiene che valga la pena tentare: un investimento su un prospetto di questa caratura potrebbe trasformarsi in un colpo di mercato importante per il presente e il futuro.

Entrambi rispondono a esigenze tattiche diverse del Napoli. Sanchez, classe 2003, garantisce esperienza internazionale già consolidata. Coulibaly, classe 2007, offre margini di crescita superiori e una malleabilità tattica maggiore. Manna punta a muoversi su entrambi i fronti, creando alternative concrete per il calciomercato Napoli della prossima sessione estiva. Il budget disponibile e la capacità negoziale del club determineranno quali operazioni andranno effettivamente in porto.

La strategia di ringiovanimento della difesa del Napoli passa attraverso questi due nomi. Se Manna dovesse completare entrambe le operazioni, il reparto arretrato azzurro guadagnerebbe qualità e freschezza atletica. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il Napoli riuscirà a portare a termine questi colpi di mercato e a rafforzare concretamente la rosa difensiva.