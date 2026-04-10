Napoli, l’annuncio mette in guarda gli azzurri: “Non guardiamo nessuno, vogliamo vincere”

L’Inter manda un messaggio forte in chiave scudetto e indirettamente anche al Napoli di Antonio Conte. L’esterno olandese, Denzel Dumfries, reduce da una stagione contraddistinta da noie fisiche, è tornato a parlare sulla stagione di nerazzurri e sul finale di campionato.
Napoli, senti Dumfries: “Vogliamo vincere tutto”
Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Dumfries ha fatto il punto su condizione fisica e obiettivi. Il suo rientro in campo è fondamentale per gli schemi tattici di Chivu. Una pedina importante pronta a dare il suo contributo:
“Sicuramente non avevo mai avuto un infortunio come questo, però adesso sono molto positivo e guardo avanti verso il finale di stagione.”
Poi un giudizio sulla corsa ai trofei, con parole che confermano l’ambizione nerazzurra nel rush finale, lanciando la sfida al Napoli:
“Ogni partita sarà una finale, non guardo il Napoli o alle altre squadre ma penso solo all’Inter: vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia.Sono molto contento all’Inter, il mio unico pensiero è vincere questi trofei.”