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Napoli, l’annuncio mette in guarda gli azzurri: “Non guardiamo nessuno, vogliamo vincere”

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Napoli, l’annuncio mette in guarda gli azzurri: “Non guardiamo nessuno, vogliamo vincere”
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan, il tecnico azzurro frena sullo scudetto dopo la vittoria

L’Inter manda un messaggio forte in chiave scudetto e indirettamente anche al Napoli di Antonio Conte. L’esterno olandese, Denzel Dumfries, reduce da una stagione contraddistinta da noie fisiche, è tornato a parlare sulla stagione di nerazzurri e sul finale di campionato.

Napoli, senti Dumfries: “Vogliamo vincere tutto”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Dumfries ha fatto il punto su condizione fisica e obiettivi. Il suo rientro in campo è fondamentale per gli schemi tattici di Chivu. Una pedina importante pronta a dare il suo contributo:

“Sicuramente non avevo mai avuto un infortunio come questo, però adesso sono molto positivo e guardo avanti verso il finale di stagione.”

Dumfries in campo con la maglia dell'Inter
Dumfries in campo con l’Inter. Fonte: ANSA

Poi un giudizio sulla corsa ai trofei, con parole che confermano l’ambizione nerazzurra nel rush finale, lanciando la sfida al Napoli:

“Ogni partita sarà una finale, non guardo il Napoli o alle altre squadre ma penso solo all’Inter: vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia.Sono molto contento all’Inter, il mio unico pensiero è vincere questi trofei.”

 

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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