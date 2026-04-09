Il Napoli ci crede: contro il Parma Conte può scrivere un nuovo record

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Milan continua a sognare il titolo e guarda con fiducia alla prossima sfida contro il Parma. Non si tratta di una partita come le altre: in palio, infatti, non ci sono solo i tre punti, ma la squadra di Conte ha la concreta possibilità di avvicinare un record significativo.

La squadra partenopea sta vivendo un momento positivo, fatto di risultati e solidità, elementi che hanno riacceso entusiasmo e ambizioni tra i tifosi azzurri.

Napoli, contro il Parma occasione per un record

La trasferta di Parma rappresenta molto più di una semplice gara di campionato. Il Napoli, infatti, ha l’opportunità di centrare la sesta vittoria consecutiva, un traguardo che confermerebbe la crescita della squadra e la solidità del progetto tecnico.

Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di avvicinarsi al record stabilito proprio nella prima fase dell’esperienza di Conte, quando il Napoli riuscì a raggiungere sette vittorie di fila tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Non solo: la squadra sta mostrando segnali importanti anche dal punto di vista difensivo. I clean sheet contro Cagliari e Milan testimoniano una ritrovata compattezza, e un’altra gara senza subire gol rappresenterebbe un ulteriore passo avanti in questa direzione.

Conte punta sulla continuità: trasferta decisiva

Se in casa il Napoli ha già costruito numeri impressionanti, con una lunga striscia di imbattibilità, è soprattutto in trasferta che passa la vera crescita della squadra.

Finora, infatti, gli azzurri non sono mai riusciti a ottenere tre vittorie consecutive lontano dal Maradona in questa stagione, fermandosi sempre a due successi di fila. La sfida contro il Parma diventa quindi un banco di prova fondamentale per dimostrare maturità e continuità.

In questo contesto, la gara assume un valore ancora più simbolico: non solo per la classifica, ma anche per misurare le reali ambizioni del Napoli sotto la guida di Conte.