Spinazzola va via? Due big di Serie A sul giocatore del Napoli

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta tutto da scrivere e in casa Napoli cresce l’incertezza sulla sua permanenza anche per la prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno e la mancanza di segnali concreti da parte del club azzurro aprono infatti a uno scenario di possibile addio.
Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe ancora mosso passi ufficiali per il rinnovo del terzino, lasciando così aperti diversi scenari di mercato.
Milan e Juve pronte all’assalto
Sul giocatore si registra da tempo l’interesse del Milan, che avrebbe già avanzato una proposta importante con un contratto biennale a cifre elevate. I rossoneri vedono in Spinazzola un profilo esperto e affidabile per rinforzare la corsia laterale in vista della prossima stagione.
Ma non c’è solo il Milan: anche la Juventus starebbe valutando un possibile ritorno del terzino, che in passato ha già vestito la maglia bianconera. Un’opzione che potrebbe prendere quota qualora si aprissero le condizioni giuste a parametro zero.
Il futuro di Spinazzola, dunque, resta in bilico, con il Napoli che al momento non ha ancora sciolto le riserve e due big di Serie A pronte a inserirsi per assicurarsi le sue prestazioni.