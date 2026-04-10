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Napoli, Alisson fa impazzire tifosi azzurri: “Mi sento a casa”, poi il retroscena sul gol alla Roma

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Napoli, Alisson fa impazzire tifosi azzurri: “Mi sento a casa”, poi il retroscena sul gol alla Roma
Alisson Santos durante l'intervista ai canali del Napoli. Fonte: screenshot SSCNapoli
Alisson Santos parla su Youtube

Alisson Santos conquista Napoli dentro e fuori dal campo. Il giovane talento azzurro ha raccontato le sue emozioni e il suo percorso tra sogni realizzati, momenti decisivi e ambizioni con la maglia azzurra.

Il brasiliano si racconta a 360°: parole toccanti

In un’intervista rilasciata in Small Talk sul canale Youtube del Napoli, il brasiliano ha descritto l’approccio con l’ambiente, il gol all’esordio e i personaggi a cui si ispira:

“Dopo il mio gol alla Roma sentivo i tifosi urlare il mio nome: lo stadio era pieno, è stato il momento in cui ho realizzato di avercela fatta, di aver realizzato il mio sogno. Mi sono sempre ispirato a Ronaldinho e Neymar. Guardo molto i video delle loro giocate, quando scendo in campo cerco di farlo sempre con il sorriso e la felicità che hanno loro.”

Alisson Santos esulta dopo un gol segnato
Alisson Santos esulta dopo aver realizzato una rete con il Napoli. Fonte: ANSA

”Napoli è un sogno”, il racconto dell’arrivo

Alisson si è poi soffermato sul suo arrivo in azzurro e di come abbiamo realizzato un sogno:

“Da bambino il mio sogno era quello di diventare calciatore e di giocare in un grande club, come lo è il Napoli. Per questo mi sento ogni giorno sempre più realizzato. Per arrivare qui ho preso un volo di 6 ore da Lisbona a Roma con scalo a Madrid e la sera prima avevo giocato con lo Sporting. Le visite mediche sono state stancanti, ma è una fatica che ho provato volentieri”.

Infine, un messaggio ai tifosi del Napoli:

“Il club e i tifosi mi hanno accolto bene, i napoletani sono calorosi come noi brasiliani. Mi sono sentito a casa già dalla prima settimana“.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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