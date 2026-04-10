Napoli, Alisson fa impazzire tifosi azzurri: “Mi sento a casa”, poi il retroscena sul gol alla Roma

Alisson Santos conquista Napoli dentro e fuori dal campo. Il giovane talento azzurro ha raccontato le sue emozioni e il suo percorso tra sogni realizzati, momenti decisivi e ambizioni con la maglia azzurra.

Il brasiliano si racconta a 360°: parole toccanti

In un’intervista rilasciata in Small Talk sul canale Youtube del Napoli, il brasiliano ha descritto l’approccio con l’ambiente, il gol all’esordio e i personaggi a cui si ispira:

“Dopo il mio gol alla Roma sentivo i tifosi urlare il mio nome: lo stadio era pieno, è stato il momento in cui ho realizzato di avercela fatta, di aver realizzato il mio sogno. Mi sono sempre ispirato a Ronaldinho e Neymar. Guardo molto i video delle loro giocate, quando scendo in campo cerco di farlo sempre con il sorriso e la felicità che hanno loro.”

”Napoli è un sogno”, il racconto dell’arrivo

Alisson si è poi soffermato sul suo arrivo in azzurro e di come abbiamo realizzato un sogno:

“Da bambino il mio sogno era quello di diventare calciatore e di giocare in un grande club, come lo è il Napoli. Per questo mi sento ogni giorno sempre più realizzato. Per arrivare qui ho preso un volo di 6 ore da Lisbona a Roma con scalo a Madrid e la sera prima avevo giocato con lo Sporting. Le visite mediche sono state stancanti, ma è una fatica che ho provato volentieri”.

Infine, un messaggio ai tifosi del Napoli: