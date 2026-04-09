Napoli, interesse per un big della Serie A: può arrivare a una condizione

Riccardo Orsolini resta nel mirino del Napoli e la decisione del club partenopeo su una mossa concreta dipende dall’eventuale partenza di David Neres verso i club arabi.

Orsolini piace a Conte: il Bologna osservato speciale

L’esterno del Bologna non è mai uscito dai radar della dirigenza azzurra. Giovanni Manna lo ha monitorato a lungo e avrebbe tentato di portarlo in Campania nella scorsa estate, ma la trattativa non ebbe i presupposti per decollare. La situazione cambia se il Napoli decide di cedere il brasiliano Neres, corteggiato dalle squadre saudite che lo hanno apprezzato durante la Supercoppa italiana vinta in Arabia dagli azzurri. Antonio Conte vede in Orsolini il rinforzo ideale sulla corsia di destra.

La valutazione dell’esterno bolognese si aggira intorno ai 21 milioni di euro, con un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. Una cifra contenuta per il mercato attuale, soprattutto se paragonata ai costi di altre operazioni. Manna conosce bene il calciatore e sa esattamente quale proposta avanzare al Bologna quando la situazione dovesse sbloccarsi.

Neres via può sbloccare Orsolini al Napoli

La permanenza di Neres è il nodo centrale di questa operazione. Il fantasista ha attirato concrete attenzioni dal calcio saudita, e una sua cessione libererebbe risorse economiche e uno slot di mercato sulla fascia destra. Il Napoli non intende sprecare il potenziale di una fascia lasciata scoperta e ha già identificato il sostituto ideale. Orsolini rappresenta una soluzione già collaudata nel nostro campionato, di qualità provata e con una struttura fisica adatta al calcio italiano.

Le voci sul possibile arrivo di Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna, sulla panchina partenopea nel caso di partenza di Conte verso la Nazionale non influenzano questa valutazione. La trattativa per Orsolini segue una logica di mercato indipendente dalle scelte tecniche in panchina. Se il brasiliano partirà verso l’Arabia, gli azzurri torneranno alla carica già nella prossima finestra di mercato.

Il Bologna non ha fretta di cedere un elemento di qualità, ma conosce la determinazione del Napoli. Orsolini potrebbe tornare di moda concreto per la prossima stagione, trasformando una possibilità monitorata da tempo in un’operazione vera e propria nel calciomercato Napoli.