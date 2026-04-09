Rrahmani, novità importanti da Castel Volturno: fissata la data per il rientro in campo

Tra i calciatori ancora ai box c’è sempre Amir Rrahamni. Il kosovaro si è infortunato nel corso del secondo tempo del match tra Napoli e Roma dello scorso 15 febbraio, rimediando una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Inizialmente i tempi di recupero del difensore azzurro presupponevano un’assenza di circa tre mesi ma, a meno di due mesi dall’infortunio, il rientro è già molto vicino.

Napoli, si avvicina il rientro di Rrahmani dopo l’infortunio

Amir Rrahmani potrebbe presto tornare a disposizione di Antonio Conte. Il difensore del Napoli è rimasto ai box nelle ultime sei gare di campionato dopo l’infortunio rimediato contro la Roma ma adesso il suo rientro sarebbe molto vicino. Come spiegato dal tecnico azzurro, il kosovaro ha infatti intrapreso la via del recupero e vede la luce in fondo al tunnel.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il ritorno tra i convocati potrebbe arrivare già per la trasferta di questo weekend a Parma ma più probabilmente arriverà per la sfida del 18 aprile contro la Lazio al Maradona.