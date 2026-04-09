Incontro ADL-Conte, svelata la data e non solo: tutti i dettagli

Come ogni anno, il momento per sedersi intorno ad un tavolo sta arrivando. Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nel corso delle prossime settimane dovranno incontrarsi per programmare il futuro, capendo se ci siano o meno i presupposti per continuare questo matrimonio. L’allenatore salentino ha solamente un altro anno di contratto con il Napoli e sul suo tavolo potrebbe presto arrivare anche la proposta della FIGC per tornare sulla panchina della Nazionale.

Napoli, l’incontro tra De Laurentiis e Conte previsto dopo la fine del campionato

Un incontro ad Ischia per decidere insieme il futuro. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte si siederanno intorno ad un tavolo al termine di questo campionato, ovvero a partire dal 24 maggio, giorno del compleanno del presidente azzurro. Un momento per festeggiare insieme e per capire se ci siano i presupposti per continuare insieme, chiarendo le proprie idee ed eventualmente iniziando a programmare la prossima stagione.

Napoli, il futuro di Conte dipende anche dalla Nazionale

“Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì“. Si era espresso così Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore sulla possibilità che di dare il via libera ad Antonio Conte per diventare CT dell’Italia. Una possibilità che lo stesso tecnico ha messo sul tavolo e che molto probabilmente il nuovo presidente della Federcalcio terrà in forte considerazione: