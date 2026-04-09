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Incontro ADL-Conte, svelata la data e non solo: tutti i dettagli

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Incontro ADL-Conte, svelata la data e non solo: tutti i dettagli
Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso della prima presentazione ufficiale

Come ogni anno, il momento per sedersi intorno ad un tavolo sta arrivando. Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nel corso delle prossime settimane dovranno incontrarsi per programmare il futuro, capendo se ci siano o meno i presupposti per continuare questo matrimonio. L’allenatore salentino ha solamente un altro anno di contratto con il Napoli e sul suo tavolo potrebbe presto arrivare anche la proposta della FIGC per tornare sulla panchina della Nazionale.

Napoli, l’incontro tra De Laurentiis e Conte previsto dopo la fine del campionato

Un incontro ad Ischia per decidere insieme il futuro. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte si siederanno intorno ad un tavolo al termine di questo campionato, ovvero a partire dal 24 maggio, giorno del compleanno del presidente azzurro. Un momento per festeggiare insieme e per capire se ci siano i presupposti per continuare insieme, chiarendo le proprie idee ed eventualmente iniziando a programmare la prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso della festa scudetto
Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte

Napoli, il futuro di Conte dipende anche dalla Nazionale

Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì“. Si era espresso così Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore sulla possibilità che di dare il via libera ad Antonio Conte per diventare CT dell’Italia. Una possibilità che lo stesso tecnico ha messo sul tavolo e che molto probabilmente il nuovo presidente della Federcalcio terrà in forte considerazione:

È giusto che il mio nome faccia parte di un lotto di candidati. Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione per tanti motivi. Ci sono già stato in nazionale e conosco l’ambiente. Ho fatto il ct per due anni, sono ovviamente lusingato, ma in questo momento sono concentrato sul presente, ho il contratto col Napoli per un altro anno e incontrerò il presidente De Laurentiis a fine stagione“.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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