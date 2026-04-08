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Mercato Napoli, Manna pesca in Portogallo: colpo nel mirino, l’indiscrezione

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Mercato Napoli, Manna pesca in Portogallo: colpo nel mirino, l’indiscrezione
Richard Rios in campo con la maglia del Benfica (AnsaFoto) SpazioNapoli.ti
Richard Rios nel mirino del Napoli

Richard Ríos finisce nella lista del Napoli per il centrocampo. Il colombiano del Benfica piace a Giovanni Manna per l’estate, secondo quanto riporta Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio.

Gli azzurri hanno avviato contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista classe 2000, senza ancora presentare offerte ufficiali. La Roma aveva già sondato il terreno in precedenza, ma ora il club partenopeo accelera nella ricerca di rinforzi per la mediana. Manna identifica in Ríos un profilo funzionale al progetto tattico di Antonio Conte: fisicità, inserimenti e una duttilità che mancano in organico.

Richard Rios nel mirino del Napoli
Richard Rios in campo con la maglia del Benfica (AnsaFoto) SpazioNapoli.ti

Rios al Napoli: il centrocampista che ha già segnato contro Conte

Nella stagione in corso con la maglia del Benfica, Ríos ha accumulato 21 presenze in campionato con un gol e tre assist. In Champions League ha collezionato 12 apparizioni, tra cui la sfida contro il Napoli dove ha realizzato sia un gol che un assist. Una coincidenza significativa: il colombiano conosce già la difesa azzurra e ha dimostrato di poter incidere contro squadre di vertice europeo.

Arrivato in Portogallo nell’estate 2025 dopo esperienze al Flamengo, Guarani e Palmeiras, Ríos vanta 30 presenze con la Colombia nazionale. Il profilo tecnico combina interdizione e spinta offensiva, caratteristiche che Conte valuta fondamentali per equilibrare il centrocampo. Non si tratta di un nome sconosciuto: il giocatore ha già provato il palcoscenico europeo e mantiene una continuità di rendimento.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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