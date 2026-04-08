Mercato Napoli, Manna pesca in Portogallo: colpo nel mirino, l’indiscrezione

Richard Ríos finisce nella lista del Napoli per il centrocampo. Il colombiano del Benfica piace a Giovanni Manna per l’estate, secondo quanto riporta Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio.

Gli azzurri hanno avviato contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista classe 2000, senza ancora presentare offerte ufficiali. La Roma aveva già sondato il terreno in precedenza, ma ora il club partenopeo accelera nella ricerca di rinforzi per la mediana. Manna identifica in Ríos un profilo funzionale al progetto tattico di Antonio Conte: fisicità, inserimenti e una duttilità che mancano in organico.

Rios al Napoli: il centrocampista che ha già segnato contro Conte

Nella stagione in corso con la maglia del Benfica, Ríos ha accumulato 21 presenze in campionato con un gol e tre assist. In Champions League ha collezionato 12 apparizioni, tra cui la sfida contro il Napoli dove ha realizzato sia un gol che un assist. Una coincidenza significativa: il colombiano conosce già la difesa azzurra e ha dimostrato di poter incidere contro squadre di vertice europeo.

Arrivato in Portogallo nell’estate 2025 dopo esperienze al Flamengo, Guarani e Palmeiras, Ríos vanta 30 presenze con la Colombia nazionale. Il profilo tecnico combina interdizione e spinta offensiva, caratteristiche che Conte valuta fondamentali per equilibrare il centrocampo. Non si tratta di un nome sconosciuto: il giocatore ha già provato il palcoscenico europeo e mantiene una continuità di rendimento.