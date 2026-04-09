Napoli, torna disponibile per il Parma? Le ultime della Gazzetta

Dopo il successo contro il Milan, il Napoli continua a tenere accese le speranze scudetto. La vittoria contro i rossoneri ha permesso alla squadra di Antonio Conte di tornare al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dall’Inter capolista. Una distanza che sembra essere ormai incolmabile ma che gli azzurri proveranno a ridurre già a partire da questo weekend. Contro il Parma saranno obbligatori i tre punti per mettere pressione ai nerazzurri impegnati a Como e, per conquistarli, il tecnico salentino potrebbe avere un’arma in più a disposizione.

Napoli, migliorano le condizioni di Hojlund

Rasmus Hojlund ha dovuto saltare lo scontro diretto contro il Milan a causa di un virus influenzale che lo ha colpito alla vigilia del match. Un problema che ha indebolito il danese, non permettendogli nemmeno di sedersi in panchina contro i rossoneri. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la presenza dell’attaccante per la trasferta di Parma non dovrebbe però essere a rischio.

I postumi dell’influenza stanno gradualmente scomparendo e il giocatore sta lavorando per recuperare la migliore condizione possibile. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori responsi ma l’attaccante del Napoli dovrebbe stringere i denti e partire con il resto della squadra per la sfida del Tardini.