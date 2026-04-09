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Napoli, torna disponibile per il Parma? Le ultime della Gazzetta

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Napoli, torna disponibile per il Parma? Le ultime della Gazzetta
Napoli-Chelsea, l'esultanza dopo la rete di Hojlund
I calciatori del Napoli festeggiano dopo la rete realizzata da Rasmus Hojlund nel corso del match contro il Chelsea

Dopo il successo contro il Milan, il Napoli continua a tenere accese le speranze scudetto. La vittoria contro i rossoneri ha permesso alla squadra di Antonio Conte di tornare al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dall’Inter capolista. Una distanza che sembra essere ormai incolmabile ma che gli azzurri proveranno a ridurre già a partire da questo weekend. Contro il Parma saranno obbligatori i tre punti per mettere pressione ai nerazzurri impegnati a Como e, per conquistarli, il tecnico salentino potrebbe avere un’arma in più a disposizione.

Napoli, migliorano le condizioni di Hojlund

Rasmus Hojlund ha dovuto saltare lo scontro diretto contro il Milan a causa di un virus influenzale che lo ha colpito alla vigilia del match. Un problema che ha indebolito il danese, non permettendogli nemmeno di sedersi in panchina contro i rossoneri. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la presenza dell’attaccante per la trasferta di Parma non dovrebbe però essere a rischio.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, nel corso del match contro il Verona
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli

I postumi dell’influenza stanno gradualmente scomparendo e il giocatore sta lavorando per recuperare la migliore condizione possibile. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori responsi ma l’attaccante del Napoli dovrebbe stringere i denti e partire con il resto della squadra per la sfida del Tardini.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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