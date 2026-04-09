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Napoli: quattro infortuni pesanti verso il recupero, i nuovi tempi di recupero

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Napoli: quattro infortuni pesanti verso il recupero, i nuovi tempi di recupero
Napoli-Chelsea, l'esultanza dopo la rete di Hojlund
I calciatori del Napoli festeggiano dopo la rete realizzata da Rasmus Hojlund nel corso del match contro il Chelsea

Quattro assenti pesano sul Napoli in questa fase decisiva della stagione: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara hanno tempistiche di recupero differenti secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Rrahmani e Di Lorenzo: i rientri più prossimi

Il difensore centrale ha saltato sei partite per un problema muscolare rimediato contro la Roma. Secondo il quotidiano, Rrahmani ha intrapreso il percorso di recupero ma la sua convocazione resta in bilico tra Parma e la sfida casalinga con la Lazio del 18 aprile.

La sua assenza ha pesato sulla retroguardia, costretta a riorganizzarsi costantemente. Il capitano Di Lorenzo, invece, è atteso al rientro entro fine mese, una tempistica più definita rispetto al compagno di reparto.

Il Napoli dovrà gestire una difesa ancora parzialmente rimaneggiata nelle prossime tre-quattro settimane, con rotazioni forzate che non permetteranno continuità tattica. Conte non potrà contare sulla sua formazione titolare fino almeno alla fine di aprile.

Difensore Napoli in azione durante una partita, contesto mercato calciomercato
Di Lorenzo in campo col Napoli

Neres e Vergara: il finale di stagione con due assenti

I due attaccanti sono attesi a maggio per le ultime giornate del campionato. Entrambi hanno subito infortuni che richiedono tempi di recupero più lunghi rispetto ai difensori. La loro assenza incide sulla capacità offensiva della squadra, soprattutto in una fase in cui ogni punto diventa prezioso per gli obiettivi stagionali.

Hojlund invece dovrebbe recuperare già per domenica a Parma. La situazione infortunistica del Napoli rimane complessa, con una cascata di rientri che si distribuisce fino alla fine di maggio. Gli azzurri dovranno stringere i denti e massimizzare le prestazioni con gli effettivi disponibili nelle prossime quattro settimane, quando il margine di errore diventa minimo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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