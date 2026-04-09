Napoli: quattro infortuni pesanti verso il recupero, i nuovi tempi di recupero

Quattro assenti pesano sul Napoli in questa fase decisiva della stagione: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara hanno tempistiche di recupero differenti secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’.
Rrahmani e Di Lorenzo: i rientri più prossimi
Il difensore centrale ha saltato sei partite per un problema muscolare rimediato contro la Roma. Secondo il quotidiano, Rrahmani ha intrapreso il percorso di recupero ma la sua convocazione resta in bilico tra Parma e la sfida casalinga con la Lazio del 18 aprile.
La sua assenza ha pesato sulla retroguardia, costretta a riorganizzarsi costantemente. Il capitano Di Lorenzo, invece, è atteso al rientro entro fine mese, una tempistica più definita rispetto al compagno di reparto.
Il Napoli dovrà gestire una difesa ancora parzialmente rimaneggiata nelle prossime tre-quattro settimane, con rotazioni forzate che non permetteranno continuità tattica. Conte non potrà contare sulla sua formazione titolare fino almeno alla fine di aprile.
Neres e Vergara: il finale di stagione con due assenti
I due attaccanti sono attesi a maggio per le ultime giornate del campionato. Entrambi hanno subito infortuni che richiedono tempi di recupero più lunghi rispetto ai difensori. La loro assenza incide sulla capacità offensiva della squadra, soprattutto in una fase in cui ogni punto diventa prezioso per gli obiettivi stagionali.
Hojlund invece dovrebbe recuperare già per domenica a Parma. La situazione infortunistica del Napoli rimane complessa, con una cascata di rientri che si distribuisce fino alla fine di maggio. Gli azzurri dovranno stringere i denti e massimizzare le prestazioni con gli effettivi disponibili nelle prossime quattro settimane, quando il margine di errore diventa minimo.