Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Ultim’ora Hojlund: arriva la decisione per Parma

di
Ultim’ora Hojlund: arriva la decisione per Parma
Le condizioni di Hojlund verso Parma
Come sta Hojlund?

Rasmus Hojlund è stato il grande assente nel big match di Pasquetta tra Napoli e Milan. Nonostante la sua assenza, gli azzurri sono riusciti a portare a casa i 3 punti, ma l’assenza del danese come punto di riferimento in fase offensiva si è fatta sentire. Infatti, Giovane, impiegato dal 1′ come terminale offensivo, è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse. Ebbene, mister Conte può tirare un sospiro di sollievo perché Hojlund sarà disponibile per la trasferta di Parma, avendo smaltito il recente problema di salute.

Hojlund recuperato per Parma: le sue condizioni

Come segnalato da ANSA, le condizioni di Rasmus Hojlund sono decisamente migliorate rispetto al problema di natura digestiva che lo ha costretto a saltare l’ultima gara disputata dal suo Napoli contro il Milan. Infatti, in occasione del big match di lunedì scorso, il centravanti danese non si è accomodato neppure in panchina per alcune complicanze allo stomaco.

Ora, però, l’emergenza pare superata e, a meno di clamorosi e inattesi intoppi, tornerà ad essere il riferimento offensivo del gioco partenopeo già contro il Parma domenica prossima al Tardini.

Contro il Parma ci sarà Hojlund
Hojlund ci sarà in Parma-Napoli: smaltito il problema allo stomaco

Il ritorno del danese è provvidenziale: alternative scarseggianti per il Napoli

Sicuramente la disponibilità ritrovata di Rasmus Hojlund in vista del prossimo impegno di campionato del Napoli simboleggia una situazione di relax e di fiducia per mister Conte per il terminale d’attacco del suo Napoli.

D’altronde, l’allenatore salentino non può vantare molte alternative al danese: Lukaku è ancora indisponibile per la sua riabilitazione (non autorizzata) in Belgio, altrimenti sono necessari stratagemmi tattici proprio come il recente impiego da ‘nove‘ di Giovane oppure con alternative come De Bruyne o McTominay.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie