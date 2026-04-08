Ultim’ora Hojlund: arriva la decisione per Parma

Rasmus Hojlund è stato il grande assente nel big match di Pasquetta tra Napoli e Milan. Nonostante la sua assenza, gli azzurri sono riusciti a portare a casa i 3 punti, ma l’assenza del danese come punto di riferimento in fase offensiva si è fatta sentire. Infatti, Giovane, impiegato dal 1′ come terminale offensivo, è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse. Ebbene, mister Conte può tirare un sospiro di sollievo perché Hojlund sarà disponibile per la trasferta di Parma, avendo smaltito il recente problema di salute.

Hojlund recuperato per Parma: le sue condizioni

Come segnalato da ANSA, le condizioni di Rasmus Hojlund sono decisamente migliorate rispetto al problema di natura digestiva che lo ha costretto a saltare l’ultima gara disputata dal suo Napoli contro il Milan. Infatti, in occasione del big match di lunedì scorso, il centravanti danese non si è accomodato neppure in panchina per alcune complicanze allo stomaco.

Ora, però, l’emergenza pare superata e, a meno di clamorosi e inattesi intoppi, tornerà ad essere il riferimento offensivo del gioco partenopeo già contro il Parma domenica prossima al Tardini.

Il ritorno del danese è provvidenziale: alternative scarseggianti per il Napoli

Sicuramente la disponibilità ritrovata di Rasmus Hojlund in vista del prossimo impegno di campionato del Napoli simboleggia una situazione di relax e di fiducia per mister Conte per il terminale d’attacco del suo Napoli.

D’altronde, l’allenatore salentino non può vantare molte alternative al danese: Lukaku è ancora indisponibile per la sua riabilitazione (non autorizzata) in Belgio, altrimenti sono necessari stratagemmi tattici proprio come il recente impiego da ‘nove‘ di Giovane oppure con alternative come De Bruyne o McTominay.