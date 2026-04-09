Napoli, arriva l’annuncio del Sindaco: che messaggio per i tifosi!

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e arrivano segnali importanti anche dal punto di vista organizzativo. Il sindaco di Dimaro, dove si terrà il ritiro estivo azzurro, ha fatto il punto della situazione.

Intervenuto ai microfoni di Stile TV, il sindaco di Dimaro Marco Panciera ha fatto il punto sul ritiro del Napoli:

“ Siamo già in fibrillazione per l’arrivo del Napoli . Siamo partiti, abbiamo già incontrato i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per la preparazione delle strutture. Ne abbiamo fatti 2 di incontri, ne faremo un altro a fine mese. L’ufficialità delle date non c’è , si presume verso la metà di luglio, come tutti gli anni. Più o meno sarà quel periodo, ma non ci sono ancora date certe. Porteremo però al centro del Paese le attività anche perché la presenza dei tifosi del Napoli sarà ancora una volta massiccia, ma gestiremo il ritiro come tutte le altre volte.”

Il primo cittadino ha confermato come il ritiro seguirà la linea delle stagioni precedenti, con una struttura già collaudata.

Panciera ha poi voluto sottolineare il rapporto con i tifosi del Napoli:

“Il rapporto che è nato in questi anni con la tifoseria e la famiglia Napoli va oltre lo sport quindi le porte sono sempre aperte. I napoletani li sentiamo nostri e quindi non ci spaventa l’ondata che verrà, il Napoli è sempre benvenuto finché ci sarà l’intenzione di entrambi. Non è solo sport, è nato qualcosa di più profondo e questi sentimenti sono veri. Il progetto Napoli non lo vediamo solo come evento sportivo, ma con i tifosi, con le famiglie si è instaurato un rapporto. C’è fiducia reciproca, la gente è calorosa e anche noi che siamo un po’ chiusi, quando arriva il Napoli ci apriamo.”