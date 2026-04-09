Mercato Napoli, Manna accelera per il colpo in Portogallo: le ultime

Richard Rios rappresenta il primo grande obiettivo del mercato estivo partenopeo: il centrocampista brasiliano del Benfica e il nome su cui il direttore sportivo Manna sta concentrando gli sforzi negoziali da giorni.
Rios-Napoli: i contatti concreti con il Benfica
Secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, il Napoli ha già avviato trattative seriose e approfondite con il club portoghese, i procuratori del giocatore e gli intermediari locali. Non si tratta di sondaggi informali, ma di contatti strutturati che mirano a definire i margini di un’operazione concreta. La dirigenza azzurra sta cercando di capire tempi e modalità per procedere verso una soluzione definitiva.
Il Napoli vuole Rios per ragioni tattiche precise. Manna ha individuato in lui un centrocampista fisicamente forte ma anche tecnicamente dotato, esattamente il profilo che serve per rinnovare il centrocampo. L’arrivo di Alisson dallo Sporting a gennaio ha dimostrato quanto il mercato portoghese possa offrire soluzioni di qualità, e il Benfica rappresenta una fonte affidabile per questo tipo di rinforzi.