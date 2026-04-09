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Mercato Napoli, Manna accelera per il colpo in Portogallo: le ultime

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Mercato Napoli, Manna accelera per il colpo in Portogallo: le ultime
Richard Rios in campo con il Benfica. Fonte: ANSA
Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, nel mirino del Napoli per il calciomercato estivo

Richard Rios rappresenta il primo grande obiettivo del mercato estivo partenopeo: il centrocampista brasiliano del Benfica e il nome su cui il direttore sportivo Manna sta concentrando gli sforzi negoziali da giorni.

Rios-Napoli: i contatti concreti con il Benfica

Secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, il Napoli ha già avviato trattative seriose e approfondite con il club portoghese, i procuratori del giocatore e gli intermediari locali. Non si tratta di sondaggi informali, ma di contatti strutturati che mirano a definire i margini di un’operazione concreta. La dirigenza azzurra sta cercando di capire tempi e modalità per procedere verso una soluzione definitiva.

Il Napoli vuole Rios per ragioni tattiche precise. Manna ha individuato in lui un centrocampista fisicamente forte ma anche tecnicamente dotato, esattamente il profilo che serve per rinnovare il centrocampo. L’arrivo di Alisson dallo Sporting a gennaio ha dimostrato quanto il mercato portoghese possa offrire soluzioni di qualità, e il Benfica rappresenta una fonte affidabile per questo tipo di rinforzi.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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