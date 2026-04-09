Il Napoli prova il colpo a zero: il top arriva dalla premier

Il Napoli è intenzionato a rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Dal Regno Unito è rimbalzata la notizia secondo cui il club partenopeo sarebbe interessato a ingaggiare un giocatore di assoluto spessore a parametro zero dalla Premier League. Si tratta di Andy Robertson, terzino e capitano della Scozia, destinato a lasciare Liverpool al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista del The Times, Paul Joyce, il club azzurro sarebbe tra le società più attente alla situazione del giocatore, che potrebbe diventare un’occasione importante a parametro zero.

Napoli in corsa, ma la concorrenza è alta

Le parole di Joyce aprono scenari interessanti:

“Scott McTominay, Billy Gilmour… e Andy Robertson allo stadio Maradona?”.

Il Napoli, infatti, è uno dei quattro club interessati al terzino scozzese, oltre agli azzurri, anche Atletico Madrid, Tottenham Hotspur e la Juventus starebbero monitorando la situazione, pronti a inserirsi nella corsa.

Robertson rappresenterebbe un colpo di grande esperienza e qualità per la fascia sinistra del Napoli, ma la concorrenza internazionale rende l’operazione tutt’altro che semplice. Il futuro del giocatore resta quindi tutto da definire, con il club azzurro che osserva e valuta l’occasione di mercato.