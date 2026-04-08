Verso Parma-Napoli, arrivano notizie positive dall’infermeria: ci sarà!

Pontus Almqvist ritrova la forma fisica e si candida per la convocazione contro il Napoli: il Parma sorride dall’infermeria dopo la sosta pasquale. La ripresa degli allenamenti al Mutti Training Center ha portato notizie positive in casa emiliana. Dopo il pareggio contro la Lazio, Carlos Cuesta ha concesso due giorni di riposo e la squadra è tornata al lavoro con gli occhi puntati sulla sfida di domenica 12 aprile. L’esterno svedese ha ripreso completamente gli allenamenti in gruppo, mettendosi nelle condizioni di essere disponibile per una gara cruciale in ottica salvezza.

Almqvist disponibile: il Parma non rinuncia a niente contro il Napoli

Lo staff tecnico ha fissato un obiettivo preciso: avere Almqvist a disposizione già per il confronto diretto con gli azzurri. La sua assenza aveva rappresentato un gap tattico significativo nelle ultime settimane, e il recupero arriva nel momento giusto. Prima di lui, anche Bernabé era rientrato in gruppo, allargando le opzioni di Cuesta per una partita che il Parma non può fallire in chiave lotta alla permanenza in Serie A.

La squadra emiliana affronta il Napoli carico di motivazioni: il momento positivo deve tradursi in continuità sul campo. Gli azzurri arrivano da una striscia di risultati utili, ma il Parma ha dimostrato di poter competere anche contro le big del campionato. Con Almqvist nuovamente disponibile, gli emiliani recuperano una pedina offensiva che consente maggiore profondità e dinamismo sulle fasce. Recupero fondamentale, anche per via della squalifica di Pellegrino.

Domenica 12 aprile: il Napoli affronta un Parma senza scuse

La gara di campionato è fissata per le 15. Il Parma avrà tutti gli effettivi a disposizione, o quasi, e questo elimina ogni alibi. Non sarà una sfida facile per il Napoli contro il Parma, che dovrà affrontare una squadra in ripresa e conscia di giocarsi ogni punto nella corsa salvezza. Almqvist tornerà in campo proprio contro il Napoli, il che dimostra come il recupero sia stato veloce e completo.

Gli azzurri troveranno dunque un Parma completamente diverso rispetto a pochi giorni fa, con l’esterno che aggiunge soluzioni tattiche e velocità sugli esterni. La sfida si preannuncia aperta e combattuta, con il Napoli costretto a gestire una pressione costante e una squadra che non ha nulla da perdere nella lotta per rimanere in Serie A.