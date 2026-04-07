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Parma-Napoli, un big salta il match: il Giudice Sportivo ha deciso

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Parma-Napoli, un big salta il match: il Giudice Sportivo ha deciso
Hojlund e compagni in campo contro il Parma. Fonte: ANSA.
Un big salta Parma-Napoli.

Il Napoli pensa già al prossimo turno di campionato, per consolidare il secondo posto e sperare in un passo falso dell’Inter. I nerazzurri saranno impegnati in una sfida complicata contro il Como. Gli azzurri, invece, dovranno affrontare un Parma a caccia di punti salvezza. Gli emiliani, però, dovranno fare a meno di Mateo Pellegrino.

Pellegrino out contro il Napoli: il Parma perde l’attaccante

La squalifica dell’attaccante argentino per somma di ammonizioni rappresenta una perdita significativa per gli emiliani nel momento più delicato della stagione. Pellegrino ha accumulato diversi cartellini gialli nel corso delle ultime settimane e il provvedimento del Giudice Sportivo lo costringerà a saltare una partita decisiva per la lotta salvezza.

Il numero nove crociato ha segnato otto gol in questo campionato, diventando il miglior marcatore stagionale della squadra. Una perdita importante per Carlos Cuesta che, dunque, dovrà riorganizzare il proprio reparto offensivo.

 

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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