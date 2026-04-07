Parma-Napoli, un big salta il match: il Giudice Sportivo ha deciso

Il Napoli pensa già al prossimo turno di campionato, per consolidare il secondo posto e sperare in un passo falso dell’Inter. I nerazzurri saranno impegnati in una sfida complicata contro il Como. Gli azzurri, invece, dovranno affrontare un Parma a caccia di punti salvezza. Gli emiliani, però, dovranno fare a meno di Mateo Pellegrino.
Pellegrino out contro il Napoli: il Parma perde l’attaccante
La squalifica dell’attaccante argentino per somma di ammonizioni rappresenta una perdita significativa per gli emiliani nel momento più delicato della stagione. Pellegrino ha accumulato diversi cartellini gialli nel corso delle ultime settimane e il provvedimento del Giudice Sportivo lo costringerà a saltare una partita decisiva per la lotta salvezza.
Il numero nove crociato ha segnato otto gol in questo campionato, diventando il miglior marcatore stagionale della squadra. Una perdita importante per Carlos Cuesta che, dunque, dovrà riorganizzare il proprio reparto offensivo.