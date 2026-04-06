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Caso Lukaku, parla Manna: l’annuncio prima di Napoli-Milan

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Caso Lukaku, parla Manna: l’annuncio prima di Napoli-Milan
Giovanni Manna nell'intervista a DAZN - SpazioNapoli.it

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha annunciato a DAZN che Romelu Lukaku rientrerà tra una settimana e che ci saranno delle conseguenze per la gestione autonoma dell’infortunio in Belgio.

Lukaku e il rifiuto della Nazionale: lo scontro con il Napoli

Lukaku doveva raggiungere la Nazionale belga, ma ha preferito restare in Belgio per curare un versamento con i suoi medici personali, contrariamente alla volontà del Napoli. Manna ha spiegato il malcontento senza filtri: “Non siamo contenti. Noi avremmo voluto confrontarci con lui, avremmo voluto parlare a Napoli”. Il direttore sportivo ha sottolineato che nessuno avrebbe impedito al giocatore di lavorare con i propri fisioterapisti, pratica regolamentata dall’accordo collettivo, ma il mancato dialogo diretto rappresenta il vero problema. La scelta unilaterale di Lukaku ha violato il protocollo interno del club.

Romelu Lukaku in maglia Napoli, assente da Napoli-Milan per gestione autonoma infortunio
Lukaku assente per Napoli-Milan: Manna annuncia conseguenze. Foto: SpazioNapoli

Giovane protagonista: la soluzione tattica di Conte

Al posto di Lukaku gioca Giovane. Il direttore sportivo ha elogiato il giovane attaccante, ritenendolo pronto per questa occasione:È serio e umile, se l’è guadagnata. Il lavoro paga sempre“. Manna ha ricordato che l’attaccante era stato prelevato a gennaio proprio per coprire il ruolo di punta offensiva, ma fino ad oggi era stato impiegato in ruoli diversi dal suo naturale. Contro il Milan avrà la possibilità di dimostrare il suo valore nella posizione giusta.

La fiducia del tecnico non ha avuto dubbi. Questa è una chance concreta per il giovane di imporsi nella rosa partenopea e per il Napoli di trovare soluzioni alternative nel reparto offensivo, soprattutto in vista del rientro incerto di Lukaku.

Napoli-Milan: gli azzurri cercano continuità

Manna ha inquadrato la partita nel contesto della stagione. Il Napoli è a un punto dal Milan e lotta per la Champions League. “Siamo in un buon momento, vogliamo dare continuità e consolidare la posizione in classifica” ha dichiarato il direttore sportivo. Nonostante le defezioni avute durante la stagione, il club ha saputo adattarsi e combattere. Ora che alcuni giocatori stanno rientrando, il Napoli punta a regalare una prestazione all’altezza ai tifosi dello Stadio Maradona.

La sfida odierna contro il Milan rappresenta un test importante. Il Napoli ha dimostrato carattere negli adattamenti tattici, e oggi cercherà di mantenere il trend positivo anche senza Lukaku. Manna ha sottolineato che “il lavoro fatto in campo” è la vera consolazione della squadra, la base su cui costruire il resto della stagione. Con Giovane in attacco, gli azzurri affronteranno i rossoneri con l’obiettivo di proseguire nella lotta per i vertici della classifica.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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