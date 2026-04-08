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Stadio Maradona, svolta nella riqualificazione: l’annuncio di Manfredi. E sulla cittadinanza ad ADL…

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Stadio Maradona, svolta nella riqualificazione: l’annuncio di Manfredi. E sulla cittadinanza ad ADL…
Manfredi parla dello stadio Maradona
Mandredi parla dello stadio Maradona

Napoli accelera sulla riqualificazione dello stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma i lavori in fase molto avanzata e apre a nuovi strumenti normativi per velocizzare i tempi.

Maradona: i lavori entrano nel vivo della progettazione

La giunta comunale ha raggiunto un punto di svolta nella riqualificazione dell’impianto partenopeo. Manfredi ha sottolineato come la progettazione proceda spedita, con la disponibilità ad accogliere qualsiasi meccanismo amministrativo che consenta di abbreviare i tempi. Lo stadio resterà al centro della strategia infrastrutturale della città nei prossimi anni, con Euro 2032 come scadenza orizzontale.

L’amministrazione non esclude nemmeno l’ipotesi di una sub-commissione dedicata. Quale ruolo avrà Manfredi nel coordinamento? Il sindaco non ha ancora ricevuto una designazione formale a livello nazionale, ma la possibilità resta concreta. La volontà della città è chiara: utilizzare ogni leva disponibile per completare la trasformazione dell’impianto.

De Laurentiis cittadino onorario: i tempi si definiscono

Manfredi ha confermato anche il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. L’amministratore del Napoli merita questo tributo per il ruolo avuto nella storia recente della città. Le modalità e la data del conferimento verranno concordate direttamente con il presidente nei prossimi mesi, in un momento che Manfredi definisce opportuno.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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