Stadio Maradona, svolta nella riqualificazione: l’annuncio di Manfredi. E sulla cittadinanza ad ADL…

Napoli accelera sulla riqualificazione dello stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma i lavori in fase molto avanzata e apre a nuovi strumenti normativi per velocizzare i tempi.
Maradona: i lavori entrano nel vivo della progettazione
La giunta comunale ha raggiunto un punto di svolta nella riqualificazione dell’impianto partenopeo. Manfredi ha sottolineato come la progettazione proceda spedita, con la disponibilità ad accogliere qualsiasi meccanismo amministrativo che consenta di abbreviare i tempi. Lo stadio resterà al centro della strategia infrastrutturale della città nei prossimi anni, con Euro 2032 come scadenza orizzontale.
L’amministrazione non esclude nemmeno l’ipotesi di una sub-commissione dedicata. Quale ruolo avrà Manfredi nel coordinamento? Il sindaco non ha ancora ricevuto una designazione formale a livello nazionale, ma la possibilità resta concreta. La volontà della città è chiara: utilizzare ogni leva disponibile per completare la trasformazione dell’impianto.
De Laurentiis cittadino onorario: i tempi si definiscono
Manfredi ha confermato anche il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. L’amministratore del Napoli merita questo tributo per il ruolo avuto nella storia recente della città. Le modalità e la data del conferimento verranno concordate direttamente con il presidente nei prossimi mesi, in un momento che Manfredi definisce opportuno.