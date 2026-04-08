Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così, l’indiscrezione è clamorosa

Con il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha anticipato che il club azzurro si sarebbe già mosso in silenzio per esplorare alternative concrete. E uno dei nomi coinvolti sarebbe quello di Roberto De Zerbi, che ha appena firmato col Tottenham.

Il sondaggio con De Zerbi prima del Tottenham

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe avviato un dialogo esplorativo con De Zerbi prima che l’allenatore bresciano si accasasse al Tottenham. Un sondaggio, non una trattativa vera e propria, ma un segnale di come la dirigenza partenopea stesse già ragionando su alternative a Conte.

De Laurentiis preferisce giocare d’anticipo e capire cosa c’è sul mercato prima che qualcun altro lo faccia, a prescindere dall’esito della situazione legata a Conte alla Nazionale. Il fatto che De Zerbi fosse nel radar del Napoli, però, conferma che la permanenza di Conte non sarebbe mai stata considerata una certezza.

Conte in Nazionale? La reazione di De Laurentiis

Secondo Pedullà, Conte e De Laurentiis da mesi si starebbero “sopportando” più che collaborando. Il tecnico azzurro nel frattempo ha già fatto capire, a modo suo, di non essere indifferente all’idea della Nazionale, e le sue parole dopo il Milan potrebbero riaprire uno scenario che in molti credevano chiuso.

Prima di qualsiasi decisione, però, servirà un confronto diretto con De Laurentiis, visto il contratto ancora in essere. Nel caso in cui i due non trovassero un accordo per continuare, i nomi in lista restano quelli già circolati: Vincenzo Italiano, da tempo apprezzato dal presidente azzurro, e sullo sfondo Gian Piero Gasperini, che però è legato alla Roma da un contratto e da una situazione tutta da chiarire.