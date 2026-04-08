Conte CT dell’Italia, attacco durissimo di Alvino

Nelle ultime ore, Antonio Conte è stato accostato con insistenza alla panchina della Nazionale italiana. Peccato che chi segue il Napoli da vicino non ci creda affatto: il giornalista Carlo Alvino ha deciso di mettere i puntini sulle i senza troppi giri di parole.

“Chi avrebbe contattato Conte?”: Alvino contro i rumors

La smentita di Alvino è in riferimento alla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, ed è arrivata direttamente dal suo profilo X. Il giornalista ha commentato così la notizia dell’avvicinamento della Nazionale italiana a mister Antonio Conte:

“Antonio Conte prossimo CT della nazionale? Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). Disinformatori in servizio permanente effettivo. FAKE NEWS!”

Prima il sogno Scudetto, poi si vedrà

Insomma, il nome di Conte per la Nazionale fa rumore, ma secondo Alvino non significa che ci sia qualcosa di concreto dietro: il tecnico sa cosa vuole, e attualmente è concentrato solo a portare il Napoli il più in alto possibile in questo finale di campionato, con gli azzurri a sette punti dall’Inter e ancora in corsa per lo Scudetto.