Conte in Nazionale, Zazzaroni smentisce tutto? “Non so più in che lingua dirvelo”

Negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte è tornato con forza accostato alla panchina della Nazionale italiana, alimentando discussioni e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. A intervenire però è stato Ivan Zazzaroni, che ha voluto chiarire la situazione con parole nette. Il direttore del Corriere dello Sport ha ridimensionato le voci, spiegando come non ci siano le condizioni reali per un accordo. Un tema che resta centrale nel dibattito sul futuro della Nazionale e sulle scelte della FIGC.

Le parole di Zazzaroni sul caso Conte

Ivan Zazzaroni ha preso posizione in modo diretto sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana. Il giornalista ha voluto mettere fine alle interpretazioni che si sono diffuse nelle ultime ore, chiarendo il senso delle dichiarazioni attribuite al tecnico.

“Conte non si è candidato per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana, ha semplicemente affermato che, se fosse il presidente, prenderebbe per forza in considerazione il suo nome, dato che si tratta di Antonio Conte. Non è presunzione, è realismo.”

Un passaggio che ribadisce come non ci sia stata alcuna autocandidatura. Piuttosto, secondo Zazzaroni, si tratta di una constatazione legata al valore e al profilo dell’ex allenatore della Juventus e dell’Inter.

Nessuna trattativa concreta con la FIGC

Il punto centrale resta però un altro. Al di là delle suggestioni, non esistono al momento le condizioni per vedere Conte alla guida della Nazionale. Zazzaroni è stato chiaro anche su questo aspetto, sottolineando i limiti attuali.

“Non ci sono né le condizioni economiche, né quelle programmatiche. Manca tutto.”

Una frase che chiude, almeno per ora, ogni spiraglio. Il riferimento è alla struttura e alla progettualità della FIGC, elementi fondamentali per un allenatore abituato a lavorare con pieno controllo tecnico e organizzativo.

Il tema resta comunque aperto nel lungo periodo. La Nazionale italiana è in una fase delicata e la scelta del commissario tecnico rappresenta un passaggio chiave per il futuro del calcio azzurro. Il nome di Conte continuerà inevitabilmente a circolare, ma la realtà raccontata oggi è diversa dalle suggestioni. E in queste dinamiche, tra aspettative e concretezza, si misura anche il rispetto per un ruolo che pesa quanto la storia della maglia azzurra.