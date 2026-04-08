Clamoroso Lukaku: è successo in Belgio, spuntano le foto

Arrivano novità che riguardano Romelu Lukaku: l’attaccante del Napoli è impegnato nel percorso di recupero della miglior condizione fisica, ma è anche tornato a far parlare di sé dopo alcune immagini arrivate direttamente dal Belgio, dove sta proseguendo il lavoro individuale lontano dal centro sportivo azzurro.

Lukaku si allena in un altro centro sportivo

Secondo quanto trapelato, Lukaku si è allenato presso il centro sportivo del Royal Antwerp, club della Pro League belga. A testimonianza della seduta di lavoro ci sarebbero anche alcune foto circolate nelle ultime ore, che hanno rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati e dei media.

Una scelta che rientra nel programma personalizzato dell’attaccante, ancora impegnato a ritrovare la forma migliore attraverso sessioni mirate e lontane dagli impegni di squadra.

Il Napoli aspetta Lukaku a Castel Volturno

Va però sottolineato un aspetto importante: il percorso seguito dal giocatore non sarebbe stato concordato con il club. Il Napoli, infatti, attende Lukaku al centro sportivo di Castel Volturno già all’inizio della prossima settimana per riprendere il lavoro sotto la supervisione dello staff azzurro.

Come già anticipato dal DS Giovanni Manna durante il prepartita di Napoli-Milan, al suo ritorno a Napoli ci saranno conseguenze per Big Rom. Una situazione che sarà quindi monitorata dalla società che cercherà la migliore soluzione per tutelare il benestare del gruppo squadra.