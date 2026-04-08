Napoli, al lavoro da mesi per il super colpo! Il punto di Sportitalia

Il Napoli guarda al futuro e lo fa con largo anticipo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il club azzurro si sta muovendo da mesi per individuare giovani talenti di grande prospettiva da inserire gradualmente in rosa.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Karim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue recenti prestazioni, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Alajbegovic nel mirino: il Napoli vuole anticipare la concorrenza

Il talento bosniaco è seguito dal Napoli già dallo scorso Gennaio, quando il club partenopeo aveva iniziato a monitorarlo durante la sua esperienza al Salisburgo. Giocatore estroso, imprevedibile e con colpi di grande qualità, Alajbegovic ha impressionato e i suoi numeri parlano chiaro, è il secondo miglior 2007 per Gol/Assist in stagione dietro solo a Lamine Yamal.

La concorrenza però non manca, soprattutto dalla Premier League, ma il Napoli punta a sfruttare il lavoro fatto in anticipo per provare a bruciare gli altri club.

Nel frattempo, Il Bayer Leverkusen ha già deciso di puntare su di lui, riscattandolo recentemente e consapevole dell’interesse crescente attorno al suo profilo. La valutazione è già importante e si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Strategia giovani: un altro talento dopo Alisson Santos

Il Napoli, che non ha avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos, continua quindi a investire su giovani di prospettiva. L’idea della società partenopea è chiara: costruire una squadra competitiva anche in ottica futura, affiancando talenti emergenti a giocatori di esperienza.

L’esterno bosniaco, rappresenta in questo senso un obbiettivo concreto e ambizioso. I contatti proseguono e il club azzurro resta vigile, pronto a cogliere l’occasione giusta per mettere a segno un colpo che potrebbe essere da 90 in vista del futuro.