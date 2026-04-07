Politano come Maradona e Higuain, il dato è impressionante: nessuno meglio di lui

Il Napoli ha battuto il Milan e conquistato il secondo posto in classifica grazie alla rete di Matteo Politano. L’ex attaccante dell’Inter ha raggiunto quota sette reti contro i rossoneri in carriera, eguagliando un’élite di attaccanti leggendari della storia azzurra. Tra questi, ci sono Diego Armando Maradona e Gonzalo Higuain.

Politano e il Milan: quando il record diventa realtà

L’esterno offensivo azzurro ha trasformato la difesa rossonera in un bersaglio personale. Sette gol non rappresentano un’eccezione statistica, ma un dato che racconta una storia di efficacia concreta contro una delle rivali storiche del Napoli. Politano ha saputo leggere gli spazi, sfruttare le debolezze difensive e concretizzare con regolarità ogni volta che il Milan si è presentato davanti a lui.

La consistenza di questa statistica assume un valore ancora più significativo se considerata nel contesto dei soli scontri diretti tra le due squadre. Non si tratta di una media diluita su decine di partite, ma di efficienza pura. Ogni volta che Politano ha avuto l’occasione, ha colpito con una frequenza che lo accomuna ai migliori attaccanti della storia del Napoli.

Matteo al livello dei grandi: il confronto con la storia

Secondo quanto riportato da Giuseppe Pastore, il numero 21 del Napoli avrebbe eguagliato un record appartenente a quattro leggende azzurre: Maradona, Batistuta, Crespo e Higuain rappresentano quattro epoche diverse della supremazia offensiva partenopea. Accomunarli a Politano in questa specifica metrica non significa equiparare i loro palmares complessivi, ma riconosce una specializzazione tattica: la capacità di ferire sistematicamente lo stesso avversario. Il Milan ha subito da Politano una pressione costante, una minaccia ricorrente che ogni allenatore deve gestire con attenzione.

Qual è il segreto di questa superiorità? Politano combina velocità d’esecuzione, lettura dello spazio e una visione tattica che lo posiziona sempre nel momento giusto. Non è una questione di fortuna, ma di precisione nel movimento. Ogni gol rappresenta una scelta consapevole, una giocata costruita attraverso l’intelligenza calcistica.

Il dato assume ulteriore rilevanza considerando che Politano non è un centravanti puro, ma un esterno che deve generare occasioni con meno tocchi palla rispetto a un attaccante centrale. Eppure ha mantenuto una media realizzativa contro il Milan che lo colloca accanto a giganti del calibro di Maradona, dimostrando come il Napoli possieda in lui un’arma specializzata contro questo specifico avversario.