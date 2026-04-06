Corsa Scudetto, Allegri si tira indietro! L’annuncio dopo Napoli-Milan

Massimiliano Allegri scarica la corsa Scudetto dopo il ko di Napoli: l’episodio decisivo ha spezzato la partita e con essa le residue speranze dei rossoneri.

Milan-Napoli, Allegri ammette: la gara decisa da un dettaglio

Il tecnico rossonero non cerca scuse ma riconosce la realtà tattica della sfida persa 1-0. Una partita bloccata, poche occasioni, nessuno spazio. Chi avrebbe capitalizzato un episodio avrebbe vinto. Il Milan non l’ha fatto. Allegri sa che il calcio moderno si decide così: Nkunku ha avuto due situazioni nitide e non ha concretizzato. Uno come lui doveva trovare il gol in almeno una di quelle.

“La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. Pensiamo all’Udinese e dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e mantenere il vantaggio”.

Milan, le chiare parole di Allegri: ma il Napoli…

Ad oggi, i 9 punti che dividono il Milan dall’Inter sembrano davvero tanti, troppi per pensare di poter vedere i rossoneri nuovamente farsi sotto. Oppure, per la squadra di Allegri le parole dell’allenatore non sono una resa totale: il Napoli è vicinissimo ed arrivare al secondo posto vorrebbe dire comunque consolidare una posizione all’interno del campionato. Ecco perchè Conte e gli azzurri non dovranno abbassare la guardia, lo sguardo rivolto in avanti ma tenendo sempre presente che dietro i rossoneri non si arrenderanno.